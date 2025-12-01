Vox pide la deportación del agresor colombiano acusado de apuñalar a su ex pareja en Mallorca

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, Manuela Cañadas, ha iniciado su comparecencia expresando la «profunda consternación y rabia» de su formación ante el intento de asesinato de una mujer este fin de semana en Baleares, acuchillada en el cuello presuntamente por su ex pareja.

Tras desear la pronta recuperación de la víctima y enviar apoyo a su entorno, Cañadas ha anunciado que Vox interpelará mañana mismo a la presidenta del Govern balear con una petición firme: la elaboración de un perfil detallado de los agresores que operan en las Islas. La formación reclama transparencia institucional para conocer «quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus antecedentes» con el fin de atajar la violencia con efectividad.

«Basta ya de ocultar la realidad. No se puede combatir lo que se niega a nombrar», ha aseverado la portavoz, quien ha criticado que otros partidos se limiten a «leer manifiestos vacíos» mientras la inseguridad crece.

En referencia al caso concreto del apuñalamiento reciente, Vox ha denunciado que el presunto autor es un «sujeto reincidente», situación que ha llevado a Cañadas a poner sobre la mesa la necesidad urgente de endurecer las políticas de extranjería y seguridad.

«Si se aplicara el sentido común que nosotros exigimos, si se procediera a la deportación inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito en nuestro suelo, esta desgracia se podría haber evitado», ha declarado tajantemente la portavoz de Vox.

Cañadas ha insistido en que dicho sujeto debería estar cumpliendo pena en su país de origen en lugar de agredir a mujeres en las calles de Baleares. La formación política ha dejado clara su postura prioritaria: garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a lo que han calificado como «estadísticas del buenismo».