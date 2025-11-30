La mujer de 35 años apuñalada por su ex en Mallorca logra salvar la vida y se encuentra fuera de peligro

La mujer de 35 años que fue apuñalada por su exnovio, un colombiano de 31 años, durante una fiesta de cumpleaños en Costitx continúa recuperándose en el hospital Son Espases, donde se encuentra fuera de peligro tras haber sido operada de urgencia. Fuentes próximas al caso confirman que la rápida intervención médica fue decisiva para salvarle la vida después de la brutal agresión sufrida en plena madrugada.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 5.15 horas del domingo en una finca donde se celebraba una fiesta con numerosos invitados, la mayoría llegados de fuera del municipio. Durante la celebración, la víctima avisó a algunos de los presentes de que iba a salir un momento hacia su coche, sin sospechar que en el exterior su exnovio —que tenía una orden de alejamiento en vigor— llevaba tiempo agazapado detrás de un muro, vigilando cada movimiento y esperando el instante para abalanzarse sobre ella.

Según el testimonio de varios asistentes, el agresor se aproximó al vehículo sin hacer ruido y, en cuanto la mujer se sentó dentro, rompió la ventanilla de un golpe. Acto seguido, introdujo el brazo armado con un cuchillo y comenzó a asestar cuchilladas directas al cuello, una zona especialmente vulnerable. La víctima, atrapada entre el asiento y el volante, intentó cubrirse como pudo mientras recibía las primeras estocadas. Entre el forcejeo y el terror, logró abrir la puerta y salir del coche tambaleándose mientras pedía auxilio, dejando tras de sí un reguero de sangre que alertó a quienes seguían dentro de la fiesta.

Los invitados, alarmados por los gritos, corrieron hacia el exterior y se toparon con una escena estremecedora: la mujer desplomándose mientras el agresor continuaba atacándola con movimientos rápidos y descontrolados. Varios amigos se interpusieron entre ambos, lo que obligó al atacante a retroceder. Fue entonces cuando, en un aparente intento de confusión o huida, comenzó a autolesionarse con el mismo cuchillo antes de saltar el muro desde el que había iniciado el ataque.

La Guardia Civil llegó minutos después y encontró a la víctima en el suelo, sangrando profusamente, atendida por dos personas que intentaban taponarle las heridas con una prenda de ropa improvisada. Los sanitarios del Ib-Salut la estabilizaron en una UVI móvil y la trasladaron de urgencia a Son Espases, donde los cirujanos consiguieron detener la hemorragia y evitar un desenlace fatal.

Mientras tanto, los agentes peinaron la zona rural que rodea la finca y localizaron al presunto agresor escondido entre los matorrales, ensangrentado tanto por las autolesiones como por la violencia del ataque. Tras confirmar su identidad y la existencia de la orden de alejamiento, fue detenido y trasladado al hospital comarcal de Inca bajo custodia policial.

La investigación sigue abierta y los agentes están reconstruyendo minuto a minuto lo ocurrido, así como el tiempo que el agresor pudo haber estado oculto esperando a su expareja. Aunque el episodio causó un fuerte impacto entre los testigos, la noticia de que la mujer evoluciona fuera de peligro ha aportado cierto alivio tras una madrugada marcada por el horror.