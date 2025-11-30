Un hombre asesta varias puñaladas a su ex novia durante una fiesta en Mallorca

Una mujer de unos 35 años de edad se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada a manos de su ex pareja cuando salía de una fiesta en una fiesta a las afueras del municipio de Costitx, en Mallorca.

El suceso ha ocurrido en plena madrugada, sobre las 05:00 horas, cuando un hombre se ha personado en la finca donde se estaba celebrando una fiesta y ha asestado varias puñaladas a la que fue su pareja. Posteriormente, el varón se ha autolesionado y se encuentra ingresado en estado leve en el Hospital de Inca.

Por su parte, la mujer ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases debido a las heridas sufridas por diversas partes del cuerpo, y está en estado grave.

Hay que recordar que las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ya se ha pronunciado sobre el casdo y ha condenado «con absoluta rotundidad» la agresión. En un mensaje en la red social X, la mandataria balear ha denunciado este suceso, al que se ha referido como «un nuevo caso de violencia machista».

Tras lo ocurrido, ha asegurado Prohens, todos los servicios del IBDona están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno.

«Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades», ha finalizado sus palabras la dirigente autonómica.

El Ayuntamiento de Costitx también ha condenado los hechos y ha deseado una «pronta recuperación» a la víctima.

En declaraciones a medios, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha expresado que desde el Consistorio se hace una condena «rotunda» a cualquier acto de violencia contra las mujeres, como el ocurrido este domingo en Costitx. Si bien, ha aclarado, ni la víctima ni el presunto agresor son de este municipio del Pla de Mallorca.

«Es muy necesario continuar trabajando en la concienciación y en la educación para que estas situaciones no se repitan», ha considerado Salas, ya que «esta no es la Mallorca que se quiere, ni la que los mallorquines querrían tener para sus hijos y nietos».

Finalmente, desde el Ayuntamiento han deseado una «pronta recuperación» a la mujer, «y que pronto pueda retomar su vida y pueda superar este ataque terrible del cual ha sido víctima».