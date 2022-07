Vox no asistirá al homenaje a Miguel Ángel Blanco de este miércoles en Palma. En línea con la postura del partido a nivel nacional, ninguno de los cuatro concejales con los que cuenta esta formación en la capital balear liderados por el edil Fulgencio Coll estará presente en este acto en recuerdo del concejal del PP asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA. Vox no asistirá «para no ser partícipe del blanqueo a ETA por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», según el comunicado hecho público por este partido.

El homenaje está previsto para este miércoles, día 13 de julio, a las 12 horas en la plaza de Cort frente al Consistorio.

Siguiendo las directrices de la Ejecutiva Nacional de esta formación, el grupo municipal no participará de una conmemoración organizada por el pacto de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Palma y, por tanto, convocado por el alcalde socialista, José Hila, miembro de un partido como el PSOE, quien en el gobierno de la nación ha pactado con partidos políticos aliados de ETA que pretenden blanquear a la banda terrorista, como sucede en Baleares con los independentistas de Més .

A nivel nacional y como ya indicó el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, su formación no asistió al homenaje a Miguel Ángel Blanco celebrado el pasado domingo en la localidad vizcaína de Ermua, al considerarlo como un «falso homenaje que se rinde a las víctimas donde está Bildu, el mismo PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, que está manchando la memoria de todas las víctimas del terrorismo. No vamos a participar de esa pantomima».

A este respecto, Espinosa denunciaba por ejemplo el intento del alcalde socialista de esta localidad de desplazar a María del Mar Blanco, hermana de la víctima al pretender, en un primer momento, que no pudiera participar en ese acto, lo que indicaba para esta formación cuál es la naturaleza de sus intenciones y su vinculación con la mal llamada ley de memoria antidemocrática, «que vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno» advertía el dirigente de Vox.