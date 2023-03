Más de 300 personas han arropado a Vox en su primer acto de precampaña bajo el lema Cuida Palma, la patria empieza en los barrios. El acto ha tenido lugar en Ses Voltes y en el mismo han participado la vicepresidenta de la formación, Idoia Ribas; el candidato al Consell de Mallorca, Pedro Bestard; el candidato al Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll y el diputado nacional Antonio Salvá.

Un acto de precampaña al que han asistido también el candidato por Menorca al Parlamento balear, Xisco Cardona: los consejeros insulares Toni Gili y Cristina Macías; las concejales en el Ayuntamiento de Palma Sandrá Barceló y Mari Paz Pérez; el diputado autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Palma Sergio Rodríguez y la responsable nacional de Organización Montse Amat. También han asistido los candidatos a la alcaldía de varios ayuntamientos como Xisco Pol, Juan Sendín y María Vidal.

Vox ha puesto sobre la mesa los principales problemas que afectan a los

españoles y, en especial, a los palmesanos. En este sentido el candidato de Vox a la Alcaldía de Palma, Fulgencio Coll, ha asegurado que «para Vox la seguridad de los barrios y de nuestra ciudad es vital, por ello es necesario aumentar los efectivos policiales e implantar turnos de mañana y tarde para que la policía de barrio patrulle todo el día y la noche. Además, la limpieza será fundamental para mostrar la mejor cara de nuestra ciudad».

Para solucionar el tema de la limpieza, «Emaya debe funcionar bien y ser implacable con grafiteros y con los comportamientos incívicos de la ciudadanía». En cuanto a vivienda, «Palma debe cubrir la demanda existente, creando vivienda pública y social», ha añadido Fulgencio Coll.

Sobre movilidad, el candidato ha dicho que,se deberá aumentar el número de líneas y frecuencia los autobuses y en cuanto al comercio, promocionar y dinamizar Palma y bajar impuestos. «Es necesario sacar a Hila y sus socios de gobierno y devolver a Palma al lugar que se merece y que nunca debió perder: el de una ciudad envidiable, con calidad de vida y seguridad”.

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha hecho una defensa a ultranza del mundo rural, el sector primario y la caza. «Quieren acabar con nuestras raíces, quieren acabar con la herencia de nuestros abuelos y nuestros padres pero nos van a encontrar de frente. No lo vamos a permitir».

Bestard ha anunciado que si gobierna en la institución «se acabó la limitación de circular a 80 km/h en la vía de cintura, diremos adiós al carril Bus-Vao. Es vergonzoso que la izquierda haya echado a perder 230 millones de euros del convenio de carreteras mientras aquí tenemos algunas vías que son tercermundistas».

Bestard ha reiterado en varias ocasiones y entre los aplausos de los asistentes que «aquí somos mallorquines, no catalanes. Daremos una patada a la cultura catalana y fomentaremos y apoyaremos lo nuestro. Tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, no queremos y no necesitamos importar la cultura catalana».

Idoia Ribas, vicepresidenta de Vox y diputada en el Parlamento Balear, ha

puesto el foco en la «inseguridad que provoca la llegada descontrolada de

inmigrantes, en la falta de viviendas y en el aumento desbocado de los precios». «Los ciudadanos lo están pasando muy mal. Mallorca se ha convertido en un lugar en el que poder tener una vivienda es complicadísimo, un lugar donde los okupas campan a sus anchas, donde no se ayuda a los empresarios ni a los emprendedores, donde no se ayuda a las familias, ni a los trabajadores ni a los mayores».

El diputado nacional, Toni Salvá, ha hecho un llamamiento a la movilización «para sacar un excelente resultado que nos permita dejar a un lado a la izquierda y sus nefastas políticas que nos llevan a la ruina, a la inseguridad. Unas políticas que no defienden a los españoles, que no defienden la patria sino que la destruyen».