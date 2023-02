A sus 74 años, el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) con el Gobierno de Zapatero, encara la recta final de su primera legislatura en la vida política, donde ha estado ejerciendo de líder de Vox en la oposición del Ayuntamiento de Palma, junto a otros tres concejales de su formación. Una legislatura que no ha sido fácil para Fulgencio Coll, que ha echado en falta un mayor respaldo de la dirección regional de su partido.

Pregunta.-¿Cómo están sus relaciones con el candidato autonómico de Vox y diputado Jorge Campos?

Respuesta.- Tenemos una idea muy clara. Lo primero de todo es que el partido es Vox y el objetivo es sacar al equipo de gobierno que hay en Palma, en Mallorca y Baleares para entrar a gobernar nosotros. Y lo más importante, sacar el problema mayor que tiene España, que se llama Pedro Sánchez, y allí estaremos hombro a hombro con este objetivo.

P.- ¿Hay diferencias de opinión entre usted y el portavoz parlamentario?

R.- Bueno, en toda familia hay diferencias de opiniones, pero el objetivo es que estas opiniones enriquezcan. Esto no quiere decir que haya enfrentamientos. Nuestro objetivo es clarísimo: conseguir un mejor resultado. Hay una nueva presidenta de Vox en Baleares, una diputada que les invito a que escuchen sus intervenciones, a nivel general brillantísimas, que va a reforzar el proyecto. Y ahora cada uno tiene que buscar un objetivo. Hay unidad en este aspecto, no le quepa la menor duda.

P.- ¿No tendría usted que estar en la dirección de Vox en Baleares?

R.- La presidenta que llega hace su equipo y me parece muy bien que haya escogido el equipo y hay que apoyarlo. Y apoyaremos a la presidenta en todos los aspectos. Yo soy el primero que me gusta que me dejen hacer mi equipo, que no me impongan gente. Es normal lo que ha hecho ella y lo aplaudo, porque el que entre a gobernar tiene que saber que lo va a pasar mal, que los que ahora gobiernan son capaces de todo en la oposición, ya lo sabemos. Hay que entrar sabiendo sufrir, porque va a ser duro y nos encontraremos con una economía en malas condiciones y con problemas difíciles que han creado ellos. La gente que gobierne tienen que tener capacidad, mérito y capacidad de sufrimiento. Hemos visto cómo trataron a Rita Barberá. Hay gente que se mete en la política para buscarse un futuro, para tener un sueldo. Y otra para empujar un proyecto, y es capaz de sacrificarse, porque muchos van a perder dinero de donde estaban para tratar de resolver esto. Hagamos un buen equipo y hagamos buena política, que es regenerar lo que en ocho años aquí se ha hecho mal.

P.- ¿Cree que el nombramiento de Patricia de las Heras como líder de Vox en Baleares es para facilitar un acuerdo con el PP?

R.- Bueno, esto se decidirá a nivel nacional. De las Heras es una mujer joven pero experta. Es inteligente y, sin lugar a dudas, será capaz de buscar acuerdos, negociaciones. Pero esto no lo decidimos nosotros. Esto es a nivel nacional, el PP y Vox, y estoy convencido de que gobernaremos en coalición.

P.- ¿Cuáles serían las líneas rojas para un posible pacto con el PP en el Ayuntamiento de Palma?

R.- Bueno, a estas alturas hablar de líneas rojas… Hay ciertas cosas que yo sí voy a priorizar. Por ejemplo, mejorar la gerencia de Urbanismo, el modelo de ciudad, la movilidad o modificar el reglamento de normalización lingüística. Para mí esto es fundamental. El ciudadano tiene que poder recibir la información en la lengua oficial del Estado o de la comunidad autónoma o la cooficial, sea en castellano, sea en catalán. Esto es clarísimo. Hay una serie de puntos que trataremos para buscar la mayor eficiencia y una buena gestión. Creo que no tendremos problemas.

P.- ¿Va a tener manos libres para hacer la lista de su candidatura?

R.- Bueno, yo creo que hay confianza, y creo que sí. Es decir, no voy a exigir. Yo lo que voy a decir es que me dejen hacer mi equipo, porque vamos a tener que trabajar en unas condiciones muy difíciles. Yo buscaré gente que, lógicamente, esté para gestionar y para trabajar bien. Confío en no tener problemas.

P.- Todas las encuestas que se han publicado a lo largo de este último año vaticinan un cambio de aires y de equipo de gobierno a partir de junio. Actualmente, Vox tiene cuatro concejales. El PP, seis. ¿Es posible que Vox dé el sorpaso en el centro derecha en estas municipales?

R.- Bueno, con todo el respeto al PP, nuestro objetivo es sacar más de un 20% de votos y por lo menos estar en igualdad de condiciones o superarlo. Este es nuestro objetivo. La palabra sorpaso no me gusta, porque no es respetuosa. Mi objetivo es hacer todo lo posible para ser la primera fuerza de los que estamos en la oposición, para poder gobernar. Las encuestas nos daban ahora un 16% y 17% de votos, cuando no hemos empezado a movilizarnos de verdad. Yo creo que conseguiremos superar el 20%. Esto lo tengo claro.

P.- ¿Qué le parece que la presidenta del PP balear, Marga Prohens, asistiera al concierto del grupo Antònia Font, que participa en festivales de marcado acento independentista como el Acampallengua?

R.- Tenemos gustos musicales muy diferentes.