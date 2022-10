El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha señalado durante el debate sobre el Estado de la Ciudad que el Consistorio está formado por tres gobiernos diferentes. Coll se ha dirigido al alcalde José Hila en estos términos: “Quien ha mandado no ha sido usted a lo largo de la legislatura, sino la propia Sonia Vivas [Podemos] en su día, o la señora Neus Truyol [Més]. Usted ha hecho el ridículo con las calles de los almirantes o con su intento de derribar el monolito de Sa Feixina con una sentencia judicial a favor de que sea preservado”.

Coll se refería así a la decisión del alcalde Hila desvelada en marzo de 2021 por OKDIARIO sobre la retirada de sus calles a dos héroes de Trafalgar por considerarlos franquistas. Eran loa almirantes Cosme Damián Churruca y Federico Gravina. La batalla de Trafalgar fue en 1805, mucho antes de la llegada del franquismo. Hila no tuvo más remedio que reconocer el error y rectificó la decisión de retirar las calles a los dos militares.

También, el concejal de Vox le ha recriminado al alcalde que no se agilicen los trámites administrativos y, además, que hay mucha lentitud en la gestión del Ayuntamiento y las galerías de la Plaza Mayor son un claro ejemplo.

En materia de seguridad ciudadana, Fulgencio Coll, ha asegurado que esta es la principal preocupación de los palmesanos. También, que es necesario un código ético para la Policía local. “Palma es la quinta ciudad más insegura de España. Falta presencia policial. La policía de barrio ha sido un fracaso. Hay que eliminar las trabas administrativas para que la policía pueda trabajar con libertad”, ha dicho Fulgencio Coll.

Sobre vivienda, dentro del área de Modelo de Ciudad, Coll ha manifestado que es necesaria una norma clara y que no haya interpretaciones. “Sobra sectarismo político y falta gestión. Prometieron mil viviendas y apenas han hecho la mitad. No hay VPO en Palma. El PGOU tampoco lo favorece, y es que este no es el Plan que necesitamos los palmesanos. Hay que bajar impuestos, hay que reducir el IBI al mínimo legal. Ustedes tienen un afán recaudatorio. Las multas deben ser para corregir, y ustedes hacen una persecución económica”, ha señalado el portavoz de Vox en Palma.

Por otra parte, Fulgencio Coll, ha asegurado en materia de Hacienda e Innovación, que urge modernizar el IMI ya que “está obsoleto y no funciona”. En movilidad, Fulgencio Coll ha asegurado que “Palma no camina”, que es un caos y que el equipo de gobierno tiene como enemigo al conductor. “Hacen falta parkings disuasorios”. También, en esta área, Fulgencio Coll ha afirmado que Palma tiene un gran problema por el mal servicio de taxis, y que la ciudad es un desastre en cuanto a la circulación.

Otros aspectos a destacar del discurso de Fulgencio Coll han sido la peatonalización de Nuredduna como icono electoralista del PSOE y un “total fracaso”, el tema de graffitis, que asegura Coll, “nos costó que el acalde reconozca que es vandalismo”.