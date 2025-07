Dimite el líder independentista balear Jaume Alzamora al que OKDIARIO destapó todos sus escándalos

El polémico líder independentista balear Jaume Alzamora ha anunciado este martes que deja todos sus cargos en Més per Mallorca y abandona la política por «circunstancias familiares y personales». El ahora ex dirigente separatista ha dimitido meses después de que OKDIARIO le pusiera contra las cuerdas al destapar varios escándalos que dejaron en evidencia su incongruencia política.

En una carta dirigida a la militancia de Més, Alzamora ha explicado que ha llegado el momento de «cerrar una etapa» y ha indicado que «circunstancias personales y familiares le llevan a dar un paso al lado». «Es una decisión meditada, tomada con serenidad y desde el convencimiento», aunque reconoce que «no ha sido una decisión fácil».

Este periódico destapó que Alzamora vendió su casa de Artà a una ciudadana alemana por 650.000 euros a la vez que defendía prohibir la venta de casas a extranjeros ante la grave crisis habitacional que sufre Baleares. Su formación política viene presentando desde el año 2021 diversas iniciativas para evitar que los extranjeros adquieran inmuebles en Baleares.

Se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Artà, en la zona noroeste de la isla, es uno los municipios más buscados por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia.

Asimismo, la hermana de Alzamora dispuso durante años de un chalé con piscina con licencia de vivienda vacacional en la zona rural del municipio de Sant Llorenç, en el levante de Mallorca. El chalé también fue vendido en 2021 a una familia extranjera.

Tras dejar Més per Mallorca por motivos personales, Alzamora ha asegurado que seguira «defendiendo, desde donde me toque estar, los valores y las causas que nos han reunido: la justicia social, la soberanía, el feminismo, la defensa del territorio y la lengua, y la necesidad de poner a las personas y el bien común en el centro de las decisiones».

Un chalé con piscina en Artà

Por si fuera poco, OKDIARIO también reveló que Jaume Alzamora se estaba construyendo un chalé con piscina después de haberse presentado a las elecciones locales de mayo de 2023 con un programa electoral que propone prohibir este tipo de instalaciones.

El punto 21 del programa electoral al Consell presentado por la formación Més era el siguiente: «Prohibiremos la construcción de nuevas piscinas privadas y para las ya existentes prohibiremos que puedan llenarse con agua de las redes públicas de abastecimiento municipal».

La licencia para la construcción de su chalé con piscina la consiguió el 2 de junio del mismo año 2023, según figura en el documento oficial. De esta forma, Jaume Alzamora inició las obras de su chalé con piscina después de haber pregonado durante la campaña electoral la propuesta de Més de prohibir la construcción de piscinas privadas.

Además, el pueblo donde se construyó la piscina es uno de los municipios de Mallorca que las prohibió por la falta de agua que provocó la sequía. Se trata del municipio de Artà donde Alzamora fue alcalde y concejal.

El pasado 18 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Artà aprobó en un pleno extraordinario suspender toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas para construir, ampliar y reformar piscinas, instalaciones o cualquier depósito de agua con finalidad recreativa o decorativa.

Jaume Alzamora pudo construir su piscina al disponer de una licencia concedida con anterioridad a la prohibición. El líder independentista consiguió la licencia para su chalé con piscina en junio de 2023. En cualquier caso resulta llamativo que el ya ex líder de una formación que ha presentado batalla contra las piscinas no tenga reparo en construirse una. Alzamora usó parkings del Consell para uso personal

Otra de las polémicas que han envuelto la figura de Alzamora durante los últimos meses es el hecho de que el dirigente separatista adeuda al Consell de Mallorca un total de 11.711 euros por utilizar para su uso personal, durante la pasada legislatura, hasta tres plazas de parking pagadas con dinero público en pleno centro de Palma cuando era conseller de Promoción Económica y Desarrollo del Pacte de izquierdas.

El dirigente de Més per Mallorca formalizó en 2021 contratos para el alquiler de tres plazas en el aparcamiento municipal de Vía Roma, a pesar de que había informes desfavorables que indicaban claramente que las facturas de estas plazas las debían pagar los usuarios y no el Consell, ya que no están incluidas en el régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones en razón de servicio de altos cargos de la institución insular.

A pesar de todos estos escándalos que ponen de manifiesto la falta de congruencia de Jaume Alzamora, el político mallorquín ha concluido su carta a los dirigentes de Més per Mallorca expresando su «agradecimiento sincero» a todas las personas de la formación que «han mantenido vivo el espíritu crítico, la coherencia y la ilusión que han hecho de Més un proyecto único y necesario» y se ha mostrado confiado en que Més «seguirá avanzando con más fuerza, fiel a sus principios y abierta a los retos del futuro».