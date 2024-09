No sólo el líder independentista balear Jaume Alzamora, portavoz de Més en el Consell de Mallorca, se ha mostrado inmune a la política de su partido de prohibir las piscinas y la venta de propiedades a extranjeros sino que sus familiares han hecho lo mismo. La hermana de Alzamora dispuso durante años de un chalé con piscina con licencia de vivienda vacacional en la zona rural del municipio de Sant Llorenç, en el levante de Mallorca. El chalé fue vendido en 2021 a una familia extranjera.

En este caso entra en escena además el alquiler vacacional, una actividad contra la que la formación Més ha presentado diversas iniciativas, especialmente contra la oferta ilegal. El chalé en cuestión era legal aunque no así la piscina, que no fue legalizada hasta el año 2021.

La casa en cuestión está en la parcela 54 del polígono 3 de Sant Llorenç, en pleno campo. Cuenta con un amplio jardín, patio, zona arbolada y edificaciones anexas, aparte de piscina. La casa, denominada Ca Na Maria, data de 1955 y era propiedad de la suegra de la hermana de Jaume Alzamora aunque esta última era la titular de la licencia turística. Durante los años, la casa rústica fue objeto de diversas ampliaciones y de las construcción sin licencia de una piscina.

La realidad es que la casa fue destinada a vivienda vacacional con una piscina ilegal aunque en el momento de la venta a una familia extranjera ya había podido ser legalizada. Por lo que parece, el líder independentista sentó un precedente en su familia al vender su casa en Artà a una pareja alemana. Ahora, hace todo lo contrario de lo que predica y se construye una casa con piscina.

Alzamora lidera en Mallorca la formación independentista Més junto al coordinador general Lluís Apesteguia. Més predica contra la venta de inmuebles a extranjeros ante el grave déficit de vivienda que sufre Baleares y predica también la construcción de piscinas privadas como medida contra la falta de agua. El líder independentista balear Alzamora fue el primero en incumplir las premisas de su partido y posteriormente hicieron lo propio sus familiares al vender un chalé con piscina en el suelo rústico de Sant Llorenç a una familia extranjera.

Como ya se ha indicado, en el caso de los familiares de Alzamora está la circunstancia de haber destinado el chalé al alquiler vacacional. La formación Més ha presentado diversas iniciativas para regular el alquiler vacacional y, sobre todo, para acabar con la oferta ilegal. El chalé de Sant Llorenç es legal pero tuvo una piscina ilegal hasta el año 2020.

Como ha ido contando OKDIARIO, Jaume Alzamora, número 2 de la formación Més, se construye actualmente su chalé con piscina después de haberse presentado a las elecciones locales de mayo de 2023 con un programa electoral que propone prohibir este tipo de instalaciones. El punto 21 del programa electoral al Consell presentado por la formación Més es el siguiente: «Prohibiremos la construcción de nuevas piscinas privadas y para las ya existentes prohibiremos que puedan llenarse con agua de las redes públicas de abastecimiento municipal».

Las elecciones se celebraron el 28 de mayo de 2023 y Alzamora fue elegido consejero en la oposición del Consell de Mallorca. La licencia para la construcción de su chalé con piscina en su municipio natal de Artà la consiguió el 2 de junio del mismo año 2023, según figura en el documento oficial que obra en poder de este medio. De esta forma, Jaume Alzamora inició las obras de su chalé con piscina después de haber pregonado durante la campaña electoral la propuesta de Més de prohibir la construcción de piscinas privadas.

Además de todo esto, el líder independentista balear construye su su chalé con piscina en Artà, el municipio que ha prohibido este tipo de instalaciones durante un año por la falta de agua. La prohibición fue aprobada en el mes de junio de 2024 mediante la celebración de un pleno extraordinario y los representantes de Més votaron a favor de la misma. Lo mismo hicieron el PSOE, que ostenta la Alcaldía y que presentó la propuesta, y los regionalistas del PI, mientras que el PP se abstuvo.

Es cierto que Alzamora obtuvo la licencia para su chalé con piscina mucho antes de que el Ayuntamiento de Artà las prohibiera. No obstante, también es cierto que lo hizo después de haberse presentado a las elecciones con un programa electoral que propone prohibir la construcción de nuevas piscinas privadas en Mallorca.

Alzamora levanta ahora su chalé con piscina tras haber vendido su anterior casa a una alemana, a pesar de las diversas propuestas presentadas por Més para regular la venta de propiedades a extranjeros como medida para atajar la falta de vivienda en Baleares y el constante aumento de su precio.

Alzamora ha vendido su casa en Artà a una pareja alemana, pese a que, durante las dos legislaturas del pacto de izquierdas que presidía Armengol, Més per Mallorca presentó diversas iniciativas junto al PSOE y Podemos contra la venta de inmuebles a extranjeros. Alzamora vendió su casa en el municipio de Artà a una ciudadana alemana, Kruger C. H. La casa la puso a la venta por 650.000 euros, aunque no se sabe el precio final de la operación de compraventa.