El líder independentista balear endosó al Consell el pago de tres parkings en Palma para uso personal

El líder independentista balear Jaume Alzamora que defiende limitar la venta de casas a extranjeros pero vendió la suya de Artà a una alemana por 650.000 euros, adeuda al Consell de Mallorca un total de 11.711 euros por utilizar para su uso personal, durante la pasada legislatura, hasta tres plazas de parking pagadas con dinero público en pleno centro de Palma cuando era conseller de Promoción Económica y Desarrollo del Pacte de izquierdas.

El dirigente de Més per Mallorca formalizó en 2021 contratos para el alquiler de tres plazas en el aparcamiento municipal de Vía Roma, a pesar de que había informes desfavorables que indicaban claramente que las facturas de estas plazas las debían pagar los usuarios y no el Consell, ya que no están incluidas en el régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones en razón de servicio de altos cargos de la institución insular.

Sin embargo, el líder independentista disfrutó de manera ilegal de las tres plazas de aparcamiento de Vía Roma, que no utilizó para ir a su despacho como conseller, situado en el 113 de la calle General Riera, un edificio que pertenece al Consell y que pone a disposición de los altos cargos un aparcamiento gratuito justo en la entrada del inmueble.

Y es que, desde el parking que Alzamora contrató de manera fraudulenta, hay más de dos kilómetros de distancia y unos 30 minutos caminando hasta su despacho como conseller de Promoción Económica y Desarrollo. Sin embargo, el dirigente separatista optó por tener a su disposición un aparcamiento en pleno centro de Palma, todo apunta que para uso personal.

De hecho, el político de Més per Mallorca no concretó las matrículas de los coches que aparcaba en dichas plazas, pues sabía que el Consell no paga parkings a sus consellers para uso personal, pero sí para los coches oficiales de la institución.

Según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Alzamora formalizó en enero de 2021 el contrato de abono de 24 horas para el acceso a tres plazas de parking (número 3.178, 3.180 y 3.186) en Vía Roma hasta junio de 2023, tras perder los partidos de izquierdas las elecciones del 28 de mayo y hacerse PP y Vox con el gobierno del Consell de Mallorca.

No sólo Alzamora se ha visto beneficiado de parkings gratuitos pagados por el Consell de Mallorca. Tanto el ex conseller de Turismo, Andreu Serra (PSOE), como el ex secretario técnico de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francesc Ramis (PSOE), también utilizaron aparcamiento gratuito sin tener derecho a ello. La deuda contraída por estos tres ex altos cargos alcanza la cifra de 40.000 euros.

El Consell de Mallorca reclama ahora el dinero de estos tres dirigentes del Pacte de izquierdas, un dinero que se deberá abonar obligatoriamente a la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP). En caso de que se renuncie al pago, la institución insular podrá iniciar otros recursos para recuperar el gasto sin descartar la vía judicial.

Cabe concretar que de acuerdo con el artículo 176 de la Ley General Presupuestaria 47/2003 «las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley están obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder».

Al respecto, el actual conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ya señaló que los gastos «no corresponden a gastos imputables al Consell de Mallorca, ya que no consta ninguna regulación ni disposición jurídica que ampare este tipo de gastos, por lo que corresponden al responsable que lo ha generado».

Cabe recordar que OKDIARIO ha desvelado que Jaume Alzamora se construye ahora un chalé con piscina en el pueblo que las ha prohibido por la falta de agua que ha provocado la sequía. El pasado 18 de junio el Ayuntamiento de Artà aprobó en un pleno extraordinario suspender toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas para construir, ampliar y reformar piscinas, instalaciones o cualquier depósito de agua con finalidad recreativa o decorativa.

Sin embargo, Jaume Alzamora ha podido construir su piscina al disponer de una licencia concedida con anterioridad a la prohibición, que data del pasado 18 de junio. De hecho, el líder independentista consiguió la licencia para su chalé con piscina en junio de 2023. En cualquier caso, resulta llamativo que el líder de una formación que ha presentado batalla contra las piscinas no tenga reparo en construirse una.