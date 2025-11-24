‘El Vito’ se guardaba parte del hachís que compraba a los narcos de Milojevic para fumárselo él

Juan Diego Amaya, alias El Vito, se labró en poco tiempo la fama de ser uno de los narcotraficantes más poderosos de Mallorca. A pesar de estar en prisión, controla y dirige entre rejas el poblado de Son Banya. Pero su afición por el tráfico de drogas va más allá, ya que según el sumario de la Operación Enroque Manso Bal este narco de 24 años también consumía parte del hachís que adquiría a la organización de Stefan Milojevic.

Así queda plasmado en una conversación que mantuvieron Joan Rigo Cardell y Javier Muñoz Bermúdez, ambos narcotraficantes que trabajaban para la red criminal de Milojevic. Ambos aseguran que El Vito se reservaría «al cien por cien» algunas placas de hachís que le pretendían vender para puro consumo propio en vez de venderlas a sus clientes de Son Banya.

Cabe recordar que Juan Diego Amaya era uno de los principales compradores de cocaína y hachís de la banda de narcos liderada por Stefan Milojevic. La investigación apunta que El Vito actuaba como intermediario entre la organización principal y los clanes gitanos del poblado, gestionando partidas de dinero y asegurándose de que la mercancía llegara a los puntos de venta locales.

Entre estos puntos destaca el mítico Las Vegas, regentado por Kushal Deep, conocido como El Indio, quien estuvo fugado durante un tiempo antes de ser detenido. Durante la operación, los agentes interceptaron varios audios en los que El Vito hablaba abiertamente sobre sus actividades, dejando evidencia de la red que manejaba con mano firme y, a veces, sorprendentemente relajada.

La figura de este joven narcotraficante está envuelta de lujo y ostentación. Y es que Juan Diego guarda una pasión casi cómica por los coches de alta gama y la velocidad, a pesar de no tener el carnet de conducir. Según los vecinos del poblado, tiene en su posesión un Audi R8 y un BMW M4 valorados en miles de euros.

A lo largo de los años, El Vito ha acumulado un impresionante historial de detenciones: hasta diez veces ha sido arrestado por delitos que incluyen tráfico de drogas, conducir sin permiso, usurpación de estado civil, falsedad documental e incluso homicidio. Sin embargo, su nombre sigue resonando con fuerza entre los clanes de Son Banya, donde su influencia es innegable.

A principios de este mes, OKBALEARES informó en exclusiva de que El Vito recibió una brutal paliza en la cárcel de Palma, donde permanece ingresado desde el pasado 18 de octubre. La agresión, según diversas fuentes, fue un ajuste de cuentas orquestado por clanes rivales que lo acusan de ser un «bocachancla y un chivato», dos palabras malditas en el mundo del narcotráfico y que suelen pagarse con sangre.

El joven de 24 años de edad fue atacado por varios internos y sufrió diversas lesiones que obligaron a su traslado inmediato a la enfermería. La dirección de la prisión, temiendo represalias y una escalada de violencia, decidió moverlo de módulo por motivos de seguridad.

Con esta última operación policial, las autoridades esperan dar un golpe definitivo a su reinado en Son Banya. Mientras tanto, los curiosos siguen mirando por las ventanas, preguntándose si volverán a ver al rey de los coches sin carnet acelerando por las calles del poblado cuando salga de prisión.