Envoltorios de Super Mario Bros y un águila: claves en la caída de la banda de narcos de Stefan Milojevic

Envoltorios de Super Mario Bros y un águila resultaron determinantes en la caída de la banda de narcos Tribuns en España liderada por Stefan Milojevic terminara tras las rejas. La investigación judicial reveló que estas marcas no solo servían para identificar la droga, sino que coincidían con anotaciones internas de la banda, lo que reforzó la credibilidad de las pruebas.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por OKBALEARES, durante un registro domiciliario realizado en la residencia de Javier M.I., empresario vinculado a la organización, los agentes incautaron restos de plásticos con la figura de Super Mario Bros y un águila, utilizados para proteger y transportar cocaína. Las autoridades confirmaron que estos envoltorios coincidían con las descripciones halladas en las libretas del secretario de la banda, previamente identificadas mediante escuchas telefónicas.

En concreto, en la vivienda del empresario se encontró una nota fechada el 20 de agosto de 2024, donde se anotaba la recepción de 10 kilos de cocaína con sellos de águila y de Super Mario Bros. Entre los registros figura la entrega de un kilo de cocaína a El Jabones, apodo de Javier M.I., así como compras de dos kilos a un miembro identificado como Carlos y tres kilos a Stefan.

Todos estos envíos estaban etiquetados con los sellos Loku y dos con la figura de Super Mario Bros. Este hallazgo fue crucial para que el juez instructor decretara el ingreso en prisión de gran parte de la banda incluyendo al empresario.

El rol de los detenidos no se limitaba únicamente a la compra y venta de drogas, sino que también organizaban eventos donde se facilitaba la distribución de sustancias ilegales. Los investigadores destacan que la utilización de iconografía de videojuegos como Super Mario Bros para identificar los cargamentos evidencia la sofisticación de la organización y la creatividad en la forma de ocultar drogas, combinando cultura pop con tráfico ilícito.

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.