El delantero del Real Madrid Vinicius Jr declarará esta mañana, en torno a las 9.30 y mediante videoconferencia, ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, en el proceso que se sigue contra un aficionado acusado de proferir insultos racistas al jugador brasileño durante el partido que su equipo disputó en el estadio de Son Moix el pasado cinco de febrero. El Mallorca le retiró el carné de abonado y le ha prohibido la entrada al estadio de Son Moix durante tres años.

La prueba más consistente que se tiene contra el acusado es un audio registrado por una cámara de DAZN, la plataforma que emitió el partido Mallorca-Real Madrid, en el que se escucha a un aficionado llamarle a Vinicius «¡puto mono!». La identificación visual del joven de 21 años fue posible al sincronizarse el audio con las imágenes grabadas por la Unidad de Control Organizativo (UCO) instalada en el estadio de Son Moix, y que registra todos los movimientos que se producen en las gradas del recinto.

El aficionado, que está también acusado de cargos similares hacia el jugador del Villarreal Samu Chukwueze, comparecerá ante la jueza en torno a las diez de la mañana, cuando haya finalizado la declaración de Vinicius, a fin de que pueda presentar sus alegaciones.

Tanto la Liga de Fútbol Profesional como el Mallorca se han personado como acusación particular en la causa, en la que el juzgado sigue un procedimiento judicial por delito leve que posiblemente se salde con una sanción económica y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un largo periodo de tiempo, ya que se trata de alguien reincidente.

Hay que recordar, además, que tal y como anticipó OKBALEARES el pasado sábado, el Mallorca ha retirado durante seis meses su carné de abonado a un aficionado, al que impide acceder al estadio de Son Moix durante este mismo periodo, por «publicar vídeos ofensivos en TikTok», según el comunicado remitido al interesado por el propio club. El Mallorca afirma haber actuado tras recibir «una denuncia formal por parte de la Liga de Fútbol Profesional» y explica que ha tomado la decisión porque «usted insulta a jugadores de distintos equipos con vídeos cortos que han sido grabados desde la grada Lluís Sitjar». El aficionado expulsado niega las acusaciones y afirma que se trataba de «vídeos humorísticos». El club expulsó recientemente a un aficionado por un periodo de tres años tras comprobar que había proferido insultos racistas a Vinicius y al jugador del Villarreal Samu Chukwueze.

«LaLiga me ha denunciado y el RCD Mallorca me ha sancionado 6 meses sin ir al estadio por hacer vídeos gritando «pelo césped», «ojo lubina» o «cabeza peonza». Me parece ridículo», afirma el aficionado en su cuenta de Twitter, en la que reproduce la carta que le ha remitido el club, en la que explica el motivo de la sanción, que se basa en «más de 32 vídeos insultantes dirigidos a distintos jugadores contra los que jugaba el RCD Mallorca».