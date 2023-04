El Mallorca ha retirado durante seis meses su carné de abonado a un aficionado, al que impide acceder al estadio de Son Moix durante este mismo periodo, por «publicar vídeos ofensivos en TikTok», según el comunicado remitido al interesado por el propio club. El Mallorca afirma haber actuado tras recibir «una denuncia formal por parte de la Liga de Fútbol Profesional» y explica que ha tomado la decisión porque «usted insulta a jugadores de distintos equipos con vídeos cortos que han sido grabados desde la grada Lluís Sitjar». El aficionado expulsado niega las acusaciones y afirma que se trataba de «vídeos humorísticos». El club expulsó recientemente a un aficionado por un periodo de tres años tras comprobar que había proferido insultos racistas a Vinicius y al jugador del Villarreal Samu Chukwueze.

«LaLiga me ha denunciado y el RCD Mallorca me ha sancionado 6 meses sin ir al estadio por hacer vídeos gritando «pelo césped», «ojo lubina» o «cabeza peonza». Me parece ridículo», afirma el aficionado en su cuenta de Twitter, en la que reproduce la carta que le ha remitido el club, en la que explica el motivo de la sanción, que se basa en «más de 32 vídeos insultantes dirigidos a distintos jugadores contra los que jugaba el RCD Mallorca».

LaLiga me ha denunciado y el RCD Mallorca me ha sancionado 6 meses sin ir al estadio por hacer vídeos gritando «pelo césped», «ojo lubina» o «cabeza peonza». Me parece ridículo. pic.twitter.com/aggroEls22 — xisco (@xiscoribasr) April 1, 2023

«El Comité de Ética del RCD Mallorca ha abierto un expediente sancionador y teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las circunstancias del caso, de conformidad con la normativa aplicable, le comunica que ha decidido imponerle una sanción grave con la prohibición de acceso a las instalaciones donde se celebren acontecimientos o espectáculos deportivos organizados o gestionados por el RCD Mallorca por un periodo de seis meses y pérdida de la condición de abonado durante dicho periodo y que será inmediatamente ejecutiva».