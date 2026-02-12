El viento arrasa Mallorca con ráfagas de 154 kilómetros por hora y más de 100 incidencias
Fartàritx registra rachas de 109, Lloseta de 108 e Inca de 105 kilómetros por hora
El pico más alto de Mallorca, el Puig Major, ha registrado esta madrugada rachas de viento de 154 kilómetros por hora, una intensidad que no se conocía en la isla desde hace muchos años. Fartàritx con 109, Lloseta con 108 e Inca con 105 son las localidades donde el viento ha soplado con más fuerza. En Menorca, Ferreries ha registrado 107 kilómetros por hora. Emergencias ha realizado más de 100 salidas en las islas.
El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha gestionado un total de 109 incidentes por los fuertes vientos este jueves, la mayoría de ellos en Mallorca.
Entre las 00.00 y las 10.00 horas de este jueves, día en que están activos los avisos amarillo y naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, en Mallorca se han atendido 88 incidentes (37 en Palma, 13 en Inca y nueve en Calvià), según ha informado la Dirección General de Emergencias e Interior.
En Eivissa, el 112 ha actuado en 12 incidencias (cuatro en Sant Joan y tres en Sant Josep); en Menorca, en ocho (seis de ellas en Maó); y en Formentera, en una.
Por tipología, en todas las Islas se han gestionado 25 incidencias por riesgo de desprendimiento; 22 por desprendimiento de elemento urbano; 20 caídas de árboles en la calzada; 16 por obstáculos o líquido en la calzada; y 15 caídas de árboles.
Cabe recordar que Emergencias mantiene la alerta naranja –que corresponde al IG1 del Plan Meteobal– por fuertes vientos y fenómenos costeros en Baleares.
El IG1 se activa cuando se prevé un fenómeno meterológico adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.
Recomendaciones
Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.
También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.
Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.