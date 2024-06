Vecinos del Arenal piden la expulsión de las bandas violentas de argelinos: «Así no se puede vivir»

Las bandas violentas de argelinos que fueron expulsadas del barrio palmesano de Son Gotleu han vuelto a intentar imponer su ley y esta vez ha sido en la localidad turística del Arenal, donde estaban instalados como okupas en un antiguo horno abandonado. Los vecinos ya han expresado su temor de que la delincuencia y la inseguridad callejera se adueñen de la zona. «No les deberían dejar venir aquí, sólo hacen desastres», expresan.

Y es que este miércoles se vivió una noche tensa en el Arenal, con gritos y fuertes golpes que venían de la plaza de la Reina María Cristina y alrededores. Al parecer, unas 200 personas de etnia gitana se lanzaron a las calles para protestar y linchar a los argelinos que se encuentran allí instalados, a los que acusan de ser los responsables del aumento de los robos en los últimos días. Una situación idéntica a la que ocurrió en Son Gotleu hace una semana.

Ahora son los vecinos y los comerciantes del Arenal los que muestran su preocupación por la presencia de estas peligrosas bandas. «Evidentemente tengo miedo de que me puedan robar o incluso entrar en mi casa», indica una vecina que vive en la misma calle donde los argelinos se habían quedado como okupas.

En el momento de los altercados, explica: «Yo ya casi estaba durmiendo hasta que de repente escuché golpes y muchos gritos». Bajo su punto de vista, estas bandas «no deberían estar aquí porque no saben hacer otra cosa que desastres».

«Lo que hay que hacer es echarlos»

En esta misma línea se pronuncia otra vecina del mismo bloque de viviendas, que en relación a los argelinos afirma que «lo que no pueden hacer es apoderarse del barrio porque al final nos van a comer vivos. Lo que tienen que hacer es echarlos, pueden pegarle un porrazo a cualquier vecino en el momento que menos te lo esperas».

Por su parte, otra residente llamada Luisa denuncia que «no podemos tener esto aquí porque así no se puede vivir». Además, considera que los gitanos del Arenal que salieron a la calle a protestar este miércoles «lo han hecho bien, sólo han salido a defenderse mientras que los que no somos gitanos no hacemos nada».

Estos jóvenes argelinos tan conflictivos estaban viviendo como okupas en un antiguo horno abandonado de la calle de la Marineta del Arenal, un edificio que ha estado bajo vigilancia toda la noche y que ya ha sido tapiado este jueves por la Policía Local de Llucmajor ante la curiosa mirada de algunos vecinos.

En relación a esto, otra vecina de la zona ha denunciado que «okupan un edificio pero cuando los echan y lo tapian, se encargan de buscar otro rápidamente con total impunidad». Sobre los argelinos, opina que «son mala gente y no deberían estar aquí. Cuando me asomé por la ventana vi a gente que corría y gritaba y esto no puede ser».

«Me preocupa que la delincuencia se traslade aquí»

Una comerciante que regenta una tienda ubicada muy cerca de la plaza Reina María Cristina y que ha preferido mantenerse en el anonimato asegura: «Me preocupa que la delincuencia se traslade aquí. Llevo muchos años aquí y nunca me ha pasado nada y ni sabía que había okupas, pero claro que me parece fatal. La Policía está en primera línea y esta parte la tienen un poco olvidada».

Por su parte, Alberto, que también vive muy cerca de donde sucedieron los altercados el miércoles, relata que «los argelinos son lo peor, lo he visto en 41 años siendo Policía. Aquí convivimos con gente de muchos orígenes diferentes y son estupendos, pero los argelinos en temas de delincuencia son lo peor, son así y no hay más».

«Han venido al Arenal por la presión de los vecinos de Son Gotleu»

Según han confirmado fuentes policiales a OKDIARIO, los argelinos son «top» en temas de delincuencia y han llegado al Arenal por la «presión de los vecinos de Son Gotleu», aunque advierten de que por mucho que el edificio en el que estaban instalados haya sido tapiado, «buscarán otro abandonado porque hay muchos así».

Cabe destacar que los vecinos del Arenal ya han convocado una manifestación pacífica este jueves a las 20 horas en la plaza Reina María Cristina en repulsa de la inseguridad ciudadana y para exigir la expulsión de estos argelinos conflictivos, tal y como hicieron los residentes de Son Gotleu el pasado día 31 de mayo.

Se trata de inmigrantes argelinos llegados en patera en los últimos meses a Mallorca y que no pueden ser repatriados debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con Argelia.