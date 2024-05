Los vecinos de Son Gotleu se lanzan a la calle para denunciar la violencia de las bandas argelinas

Un centenar de vecinos del conflictivo barrio palmesano de Son Gotleu de 10.000 habitantes, se han manifestado en la tarde de hoy para condenar y expresar su rechazo a la violencia de las bandas de argelinos que han disparado los robos y multiplicado los atracos.

Los concentrados han exigido a las autoridades competentes, tanto policiales, políticas como judiciales, la expulsión de la zona de un grupo de okupas y delincuentes argelinos que acosa y roba a diario en pisos, comercios y vía pública actuando con total impunidad.

A Antonio Sánchez, uno de los concentrados en la plaza del barrio, «el domingo a las tres o las cuatro de la mañana entraron y me robaron. Tenía una niña de cuatro años durmiendo conmigo, y mi mujer, que es mi nieta y un niño de 14 años que tengo», relata Sánchez.

«Entraron en las habitaciones, se llevaron todo el dinero, todos los móviles y un patinete valorado en 2.000 euros. Yo di gracias a Dios que no me desperté, porque si me llego a despertar, no veas el problema que tengo. Ya no es que me roben, es que le hicieran daño a uno de los niños».

Para Antonio lo que pasa es que si «yo hubiera matado a uno me meten preso, y si no, pues me hubieran matado a mi. ¿Quién aguanta eso? Esto no lo aguanta nadie», responde tajante este vecino de Son Gotleu que tiene claro que «todo esto pasa desde que está esta gente aquí. Gente muy problemática que roban, atracan a plena luz del día. A uno por una sortija le pegaron entre seis, le partieron el hueso de la nariz y tuvo que estar en la UCI. ¿Por qué no han detenido a esta gente y se los han llevado?».

Tras cinco días con las calles del barrio tomadas por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, también presentes en la concentración, ante el temor de que se repitiera la reyerta multitudinaria del pasado lunes entre españoles la mayoría de etnia gitana, africanos y sudamericanos, contra bandas de argelinos, los residentes han celebrado una concentración exigiendo la expulsión del barrio de las bandas argelinas y advirtiendo que no pararán hasta lograrlo.

Los convocantes piden igualmente responsabilidades políticas ante la falta de seguridad y limpieza en las calles y que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, impulse una «orden de alejamiento» de estos ciudadanos de la barriada.

La mayoría de los argelinos son inmigrantes ilegales que han llegado a Mallorca en patera y que, tras pasar unos días en centros de internamiento, fueron puestos en libertad debido a la imposibilidad de ser devueltos a Argelia, tras la ruptura de las relaciones diplomáticas con España.

Según apuntan diversas fuentes del barrio, serían en torno a medio centenar de argelinos que están de okupas en pisos pateras localizados por los vecinos en las calles Indalecio Prieto, Pasaje Picos de Europa, Tomás Rullán y Santa Florentina.

Para Francisco Díaz, uno de los portavoces de los concentrados, «si los jóvenes del barrio esta semana se han puesto un poco nerviosos, es porque hemos visto que le han pegado a mujeres».

«A uno por un patín le han pegado dos puñaladas; a un hombre por ser gitano en la plaza de las Columnas le han pegado y está ingresado; han bajado con armas bastante agresivas. ¿Qué vamos a hacer?. ¿Cruzarnos de brazos? Tenemos la Policía con nosotros y nos ayuda muchísimo, pero dónde está el señor alcalde. ¿Dónde están los representantes legales de Mallorca? No aparecen»; lamenta Díaz.

¿¿Quién tiene que afrontar este problema? ¿Nosotros, los ciudadanos?, se pregunta Díaz que concluye: «Hemos confiado nuestro voto para que esto sea una mejor barriada, un barrio de trabajadores como siempre ha sido, y yo creo que hasta aquí tiene que llegar el asunto».