Un centenar de vecinos intentan linchar a un grupo de argelinos en el Arenal

La presencia de inmigrantes argelinos llegados en patera en los últimos meses a Mallorca, y que no pueden ser repatriados debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con Argelia, se ha convertido en un gran problema de orden público. En la noche de este miércoles un centenar de personas se ha concentrado en la plaza de la Reina María Cristina del Arenal de Llucmajor para protestar contra la presencia de un grupo de argelinos a los que acusan de ser los responsables del aumento de los robos que ha sufrido la zona en los últimos días.

Se trata de un grupo de argelinos que habían okupado el local de un antiguo horno. Durante la concentración de vecinos, la mayoría de etnia gitana, se ha registrado incluso un intento de linchamiento a los argelinos después de que hubieran agredido a una mujer para robarle.

Estos conflictivos argelinos se habían visto obligados a abandonar el barrio de Son Gotleu a finales de mayo tras los graves enfrentamiento con vecinos de la barriada y que se instaló en el Arenal de Llucmajor.

Los manifestantes acusan a los argelinos de ser los responsables del incremento de robos en la zona en los últimos días. Según varias fuentes, algunos de los concentrados llevaban palos y garrotes. Fue necesaria la intervención de la Policía Local de Llucmajor y de la Guardia Civil para evitar que la tensión fuese a más y desencadenara en actos violentos.

Agentes de la Policía Local de Llucmajor han vigilado durante toda la noche el local supuestamente ocupado a la espera de que hoy jueves los operarios cierren sus accesos para evitar que vuelva a ser ocupado.

Comunicado de Vox sobre las bandas de argelinos

A raíz de los sucesos acontecidos en el barrio de Son Gotleu y el Arenal,

el grupo municipal Vox Palma ha emitido un comunicado en los siguientes términos: «Tanto durante la presente legislatura como en la pasada, hemos presentado numerosas proposiciones a pleno exigiendo que se aumentase el número de efectivos de la Policía Local, e incluso, que se reforzase con la contratación de seguridad privada».

La formación que en Palma lidera Fulgencio Coll añade que a nivel nacional Vox «exige continuamente que se refuercen las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

«Lo ocurrido, particularmente, en Son Gotleu, con el enfrentamiento entre

diversas etnias y nacionalidades, pone en evidencia el fracaso de una

política de multiculturalidad que mira hacia otro lado ante el hecho claro

de que no todas las personas llegadas a nuestro país lo hacen con el

propósito de integrarse en la sociedad que les acoge. No querer aceptar la

realidad para no ser llamados xenófobos, lo único que hace es conseguir

aumentar la xenofobia, sobre todo en los barrios más vulnerables», concluye el comunicado de Vox Palma.