Valencia-Mallorca: fin de año con exigencias en Mestalla

Fin de año con exigencias en Mestalla. El Valencia-Mallorca de esta noche reúne a dos equipos con registros similares, más fuertes en casa que fuera, pero que necesitan en ambos casos la victoria para alejarse de la zona baja de la clasificación. Los de Arrasate parten con ventaja ya que suman 17 puntos, pero el Valencia, que acumula 15, se irá de vacaciones de Navidad por delante si consigue el triunfo.

La semana, eso sí, ha sido muy diferente para los dos. El Valencia superó la ronda de Copa al imponerse en Gijón al Sporting, mientras que el Mallorca cayó en Riazor ante el Deportivo abriendo la caja de los truenos de una crisis que se amplificó ayer al anunciarse la rescisión de contrato de Dani Rodríguez seguramente en el peor de los momentos.

«Estoy fastidiado por la eliminación en Copa, pero estoy ilusionado porque queremos conseguir nuestra segunda victoria consecutiva en Liga. No me consuela nada que hayan perdido otros Primera porque ya sabíamos que la Copa era difícil. Estoy fastidiado y entiendo el disgusto de la gente», dijo ayer en la rueda de prensa Arrasate, que confirmó que habría varios jugadores, entre ellos Morlanes, que tendrían que probarse antes de comenzar el partido para comprobar su estado físico.

El Valencia está más o menos igual. Danjuma y Tárrega están tocados y Lucas Beltrán, autor de un golazo la pasada jornada en el Metropolitano, sufre un virus estomacal. A Corberán tampoco le quedará otra que esperar la evolución de todos ellos para decidir el once inicial.

Pitan los andaluces Quintero González en el campo y Pizarro Gómez en el VAR, y se espera una muy buena entrada en Mestalla, un campo exigente que suele presionar bastante y en el que el Mallorca ha puntado en dos de sus tres últimas visitas.

Alineaciones probables

Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Ugrinic, Luis Rioja, Almeida, Diego López y Hugo Duro.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Antonio Sánchez, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Árbitros: Quintero González (campo) y Pizarro Gómez (VAR)

Estadio: Mestalla, 21.00 horas