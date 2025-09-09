Valdepeñas-Illes Balears: a por la primera victoria del curso

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes (21:00 horas / CMM TV y LaLiga+) su primer desplazamiento de la temporada con destino al Pabellón Virgen de la Cabeza, donde le espera el Viña Albali Valdepeñas. Los de Antonio Vadillo viajan con el reto de sumar la primera victoria del curso tras el empate en el estreno liguero ante el Jimbee Cartagena en Son Moix.

El calendario no da tregua: será el segundo compromiso en apenas cuatro días, en una semana que incluye tres partidos en siete jornadas. Desde el duelo ante los cartageneros, la plantilla solo ha podido completar dos sesiones de entrenamiento antes de poner rumbo a Castilla La Mancha para preparar a contrarreloj un choque de máxima exigencia.

Enfrente estará un Valdepeñas renovado desde el banquillo. Marlon Velasco, formado en el club balear y con un largo recorrido en el Palma Futsal antes de consolidarse en la élite, dirige este año al conjunto manchego. Su reencuentro con Vadillo llega pocos meses después de la final de la Champions, en la que Velasco comandaba al Kairat Almaty. Su profundo conocimiento del método de trabajo del técnico jerezano añade un aliciente especial al enfrentamiento. El estreno de Velasco no pudo ser mejor: triunfo 4-5 en la complicada pista del Jaén Paraíso Interior, que otorga confianza a los locales.

La historia reciente en Valdepeñas no sonríe al Illes Balears Palma Futsal. La pasada campaña cayó 4-2 en un encuentro en el que mereció más; en la anterior, sufrió un doloroso 7-2 en uno de los peores partidos del curso; y en la 2022/23 regresó también de vacío tras un 4-1. El Virgen de la Cabeza se ha convertido en una plaza esquiva: desde el ascenso de los manchegos, el único triunfo balear en ese pabellón fue en la 2021/22 (0-2), contando incluso partidos amistosos.

A romper la estadística viajará el tricampeón de Europa, que mantiene las bajas de Piqueras y Dennis —este último aún en Brasil—, pero recupera a Machado, que empieza a incorporarse al grupo tras su lesión en el recto anterior del cuádriceps y podrá participar algunos minutos.

El reto está servido: conquistar una de las pistas más duras de la Primera División para estrenar el casillero de victorias en una temporada que arranca a un ritmo vertiginoso.