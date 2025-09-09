Vadillo: «Vamos a necesitar hacer un gran partido para ganarles»

El entrenador del Illes Balears Palma Fursal, Antonio Vadillo, ha valorado el reto que supondrá visitar hoy al Viña Albali Valdepeñas en el Virgen de la Cabeza: «Es una de las canchas donde más aprieta la afición, una de las más difíciles de nuestra liga». El técnico reconoce que el conjunto manchego llega reforzado tras ganar en Jaén en su debut: «Es un equipo totalmente nuevo, con entrenador nuevo, y esa victoria seguro que les ha dado un impulso anímico importante».

Sobre su equipo, Vadillo destaca la necesidad de seguir creciendo. «Tenemos que seguir sumando minutos y conjunción, necesitamos vernos cada vez más como bloque. Todavía no somos ese equipo constante los cuarenta minutos y ahí estamos trabajando».

De cara al encuentro, el entrenador andaluz subraya la exigencia del rival y el reto que tendrán delante: «Tenemos una oportunidad para hacer un gran partido y competir contra un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, sobre todo por su modelo de juego. Somos dos equipos con ciertas similitudes y eso nos va a obligar a estar al máximo nivel».

Por último, confía en dar continuidad a las buenas sensaciones de la segunda mitad frente al Jimbee Cartagena: «A ver si somos capaces de seguir la línea de esa segunda parte, ser más regulares y traernos los tres puntos».

Por su parte, Ernesto afronta la visita a Valdepeñas convencido de que será «un partido muy complicado, en una pista muy dura», aunque asegura que el equipo trabaja con la mente puesta en sumar los tres puntos. El brasileño explica que en el debut ante el Jimbee Cartagena tuvieron opciones de más: «Merecimos ganar, merecimos los tres puntos, pero no pudo ser. La mentalidad del grupo es ir siempre a por la victoria, ya sea en casa o fuera».

El ala reconoce la exigencia de la competición, con partidos «muy complicados» cada semana, pero insiste en que la filosofía transmitida por Antonio Vadillo es clara: “siempre buscar los tres puntos”. En lo personal, teniendo en cuenta las bajas en defensa, Ernesto se pone al servicio del equipo. «Mi objetivo es ayudar a los compañeros, jugando como ala, como cierre… Para mí lo importante es el grupo, nunca lo individual. Si Vadillo necesita que juegue de portero –bromea–, yo estoy allí».