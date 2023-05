El Mallorca Palma Futsal afronta el gran reto de su historia. Este viernes comienza la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en el Velòdrom Illes Balears y el conjunto mallorquín se medirá ante el SL Benfica. Antonio Vadillo y Carlos Barrón analizan a sus adversarios y se muestran confiados en conseguir el pase a la gran final del domingo. El entrenador del Mallorca Palma Futsal asegura que “tenemos sensaciones positivas. Estamos capacitados y nos encontramos en un gran momento de forma. Los jugadores tienen confianza y es una oportunidad bonita que tenemos que disfrutar y competir. Somos conscientes de la dimensión del rival y del cuadro. Somos el único club exclusivo de fútbol sala, el resto todos son clubs de fútbol”. «Tenemos opciones si hacemos nuestro papel».

El jerezano reconoció la dificultad del reto, pero también expresó que «estoy convencido de que si hacemos nuestro papel, tenemos muchas posibilidades de pasar» y advirtió que «no me gustaría que no fuéramos nosotros, que no mostrásemos nuestra identidad y creo que nos alejaríamos mucho de tener verdaderas opciones de ganar a un equipo como Benfica. Si no somos fieles a nuestro estilo de juego, el partido se inclinará a favor de Benfica, que puede ser un juego más parado que el nuestro. Debemos ser nosotros mismos, que es lo que nos ha traído hasta aquí». Además, el técnico comenta que «no tenemos ninguna presión, tenemos la ambición de querer ganar».

El entrenador del Mallorca Palma Futsal confirma que Jesús Gordillo no estará disponible a causa del golpe que sufrió en el último partido liguero, aunque asegura que «sería difícil pedir un mejor estado de forma que el actual. Es una lastima la lesión de Gordillo porque el sábado pasado ya demostró lo importante que es para nosotros, pero tenemos plantilla suficiente y todos estamos en un excelente estado de forma. Somos muy buen equipo y jugamos en casa, es cuestión de creérnoslo, competir y salir a por el rival, sabiendo que ellos también juegan y será un partido disputado e igualado», confirma Vadillo.

Por su parte, el capitán del Mallorca Palma Futsal, Carlos Barrón, también se mostró confiado y confirma que «el equipo está genial. Llegamos en un momento esplendido, los resultados nos acompañan y hay que comenzar a creérselo. Venimos a por todas, debemos ser fieles a nuestra personalidad e identidad y pensamos que este domingo podemos levantar el título». Por otro lado, el portero cordobés también comenta que «somos unos privilegiados, no todos pueden jugar este tipo de torneos y durante la semana, entrenando con la pista negra, estamos disfrutando mucho la experiencia y aunque sea una una semana diferente, la confianza del grupo es máxima para conseguir cualquier reto».