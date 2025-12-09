Vadillo: «Nos van a obligar a hacer un gran partido si queremos pasar»

Antonio Vadillo analiza el duelo copero consciente del esfuerzo acumulado en las últimas semanas. El técnico reconoce que el equipo ha necesitado parar mínimamente tras la exigente eliminatoria europea ante el Hit Kyiv: «Hemos dado sábado y domingo libre con la intención de descansar lo máximo posible». Aun así, reconoce que el calendario apenas deja margen: «Dentro de lo que nos permite el calendario, tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible».

La clasificación para cuartos de Champions ha reforzado al grupo en un momento clave. Vadillo lo subraya con claridad: «Fue un partido muy exigente y no pudimos contar con toda la plantilla, pero lo importante es que lo sacamos adelante y el aspecto anímico es muy importante; el equipo sale reforzado». Ese impulso será necesario en Torrejón.

El entrenador prevé un encuentro de una intensidad similar a la que ambos equipos vienen ofreciendo en liga. «Creo que va a ser similar a los partidos de liga que venimos jugando últimamente», apunta, recordando que la última derrota en Son Moix no refleja lo visto sobre la pista: «El resultado es totalmente engañoso; hasta el minuto 15 fuimos muy superiores y encajamos un gol que fue un regalo nuestro».

Sobre Movistar Inter, Vadillo destaca la solidez de una idea reconocible. «Inter tiene una identidad muy definida: su juego de cuatro, su agresividad, su intensidad defensiva… no lo van a cambiar, ellos juegan siempre de la misma manera. Somos dos equipos que nos conocemos mucho». Por eso, para él, la clave será quién consiga imponer su plan: «Va a ser un partido muy disputado y será importante ver qué equipo implanta su juego».

La dificultad del cruce es evidente, pero Vadillo también reconoce el valor anímico que tendría superar al vigente campeón. «Sabemos que el rival que tenemos delante es muy complejo, que va a ser difícil, pero si fuésemos capaces de sacarlo anímicamente nos vendría bastante bien». A pesar del desgaste, asegura que el equipo llega preparado: «El equipo anda bien y estamos focalizados».

El técnico no oculta la exigencia que requerirá un partido así: «Tenemos que hacer un gran partido, eso sí que es cierto; Inter nos va a obligar a hacerlo. Si hacemos solo un buen partido probablemente no nos llegue, pero si hacemos un gran partido vamos a tener nuestras opciones».