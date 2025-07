El último éxito del incombustible Javier Aguirre

Javier Aguirre está haciendo historia en México. Un año después de su llegada a la «Tri», en su tercera etapa como seleccionador, no sólo ha sacado al equipo azteca del pozo, sino que lo ha llevado ya a dos finales. La primera fue la de la Nations League. La ganó en marzo a Panamá en Inglewood, muy cerca del aeropuerto internacional de Los Angeles. La segunda la disputará también en territorio estadounidense, en la madrugada del domingo al lunes en Houston, a un paso de la NASA. Le espera Estados Unidos en el partido decisivo de la Copa Oro. A un año vista del Mundial, en el que México compartirá organización con Canadá y el propio Estados Unidos, la euforia en el país es absoluta. El «Vasco» les ha vuelto a conquistar, pero en su trayectoria triunfal conviene no perder de vista la importancia absoluta de un actor secundario que suele pasar desapercibido, su segundo de a bordo, el entrenador mallorquín Toni Amor, que es el verdadero arquitecto del proyecto.

Aguirre conoció a Toni Amor durante su etapa en Arabia y no tardó en incorporarlo a su equipo de trabajo. No pudo haber tomado una mejor decisión. Amor es un obseso de la táctica y del análisis, además de estudiar al rival hasta el último detalle. Está con Aguirre desde su etapa en el Leganés le siguió a México, a los Rayados de Monterrey, luego estuvieron ambos en el Mallorca y ahora cumplen un año en la selección mexicana. El plan es que Javier esté a los mandos hasta después del Mundial y luego el trabajo de campo pase a manos de Rafa Márquez, pero sus números en el «Tri» son tan abrumadores que nadie descarta que su etapa se prolongue: de 17 partidos jugados han ganado 11, han empatado tres y sólo han perdido otros tres, con el saldo de 28 goles a favor y 13 en contra. No hay duda de que México será un rival a tener en cuenta en el Mundial, en el que contará con el embrujo del estadio Azteca, uno de los recintos más majestuosos del planeta.

México llega a la final de Houston tras un torneo impecable en el que sólo ha cedido un empate ante Costa Rica en el último partido de la primera fase, cuando ya estaba clasificado. En cuartos de final cayó 2-0 Arabia Saudí, invitada por la organización, y en semifinales se impuso 1-0 a Honduras con un gol del veterano Raúl Jiménez. El delantero del Fulham, de 34 años, ha vuelto a la selección tras su lesión y lleva ya dos goles en la Copa Oro. Será la referencia mexicana después de que haya caído en picado el rendimiento de su máxima estrella, el atacante del Milan Santi Giménez, que está aún a cero en el torneo, en el que sólo ha sido titular en el primer partido.

Estados Unidos, favorecido por la sorprendente eliminación de Canadá ante Guatemala en cuartos de final, llega con cinco victorias en cinco partidos y con el joven delantero del Real Salt Lake Diego Luna como una de las estrellas del torneo junto, por supuesto, al atacante del PSV Malik Tillman, de 23 años y con un valor de mercado de 32 millones de euros. Tillman lleva dos goles y dos asistencias en el torneo y se perfila como el mayor peligro para México, pero seguro que Toni Amor ya ha encontrado la forma en la que pararle.

México lleva sin pisar los cuartos de final de un Mundial desde el que organizó en 1986, cuando Javier Aguirre era jugador. Se cumplirán 40 años en el próximo verano, cuando arranque la Copa del Mundo 2026. Como seleccionador cayó en octavos de final en Corea y Japón 2002 precisamente ante Estados Unidos y en Sudáfrica 2006 ante Argentina. Ahora tiene todo un país remando a favor y la final de la Copa Oro será una buena piedra de toque. Por cierto que no será la primera vez que el «Vasco» se encuentre ante Estados Unidos en el partido decisivo de este torneo. La última referencia fue en 2009 y el resultado no dejó lugar a la duda: 5-0 para México.