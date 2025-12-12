Terror en Ibiza: una mujer detenida tras agredir brutalmente a un joven con una botella en plena discoteca

La noche del pasado lunes se tornó en un auténtico caos en Ibiza, cuando una violenta disputa en la entrada de una conocida discoteca terminó con un joven gravemente herido y una mujer detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES, todo comenzó cuando la sala del 091 recibió una llamada alertando de una reyerta en las inmediaciones del local de ocio. Una patrulla se desplazó de inmediato y se encontró con una escena alarmante: un joven con múltiples heridas en el pecho y el cuello, aparentemente provocadas por un objeto punzante. La víctima necesitó atención médica urgente y fue trasladada a un centro hospitalario, donde continúa bajo supervisión profesional.

Varios testigos presenciales señalaron a una mujer como la presunta agresora. Tras una búsqueda en los alrededores, la Policía Nacional localizó a la sospechosa, quien afirmó haber actuado para defender a su pareja. Al parecer, la agresión se originó después de una disputa entre dos hombres en la entrada de la discoteca, situación que escaló hasta un acto de violencia extrema.

La investigación preliminar apunta a que la mujer utilizó una botella de cristal como arma, lanzando golpes que provocaron heridas graves en la víctima. La gravedad de los daños fue determinante para que los agentes procedieran a su detención, considerando la acción como un intento de homicidio.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo sucedido. Las autoridades advierten que, aunque la situación se produjo en un contexto de defensa de terceros, el uso de objetos contundentes y la magnitud de las lesiones podrían acarrear consecuencias legales muy graves.

El caso ha generado alarma entre vecinos y turistas, recordando que incluso zonas de ocio reconocidas por su ambiente festivo no están exentas de episodios de violencia inesperada. La investigación sigue abierta, y la Policía Nacional mantiene un operativo especial para garantizar la seguridad en las inmediaciones de discotecas y locales nocturnos en la isla.