La temporada perfecta de Antonio Raíllo, el mariscal del Mallorca

Antonio Raíllo es el mariscal del área. Sus números esta temporada son impresionantes no sólo por su rendimiento, que siempre es bueno, sino porque además ha aprendido por fin a atemperar el carácter y al paso por la jornada diez no lleva ni una sola tarjeta amarilla pese a haber jugado todos los minutos posibles. El caso de Raíllo recuerda al de otros jugadores que han pasado por el Mallorca y cuya dimensión no ha sido nunca reconocida. Orejuela es otro ejemplo. Son Moix al unísono gritó el domingo «Raíllo, selección». Lamentablemente nunca llegará esa llamada, con 33 años ya cumplidos.

Era Luis García Plaza el que decía que «Raíllo hace mejores a sus compañeros» y en efecto así es. A su lado tanto Valjent como ahora Copete rinden a un gran nivel y en parte es gracias a la influencia orbital del defensor cordobés, que pronto va a recibir una oferta de renovación casi vitalicia, ya que a acaba su contrato en 2026. El Mallorca quiere que Raíllo cuelgue las botas en Son Moix y ya le ha hecho saber su intención de alargar el compromiso que une a ambas partes.

A nivel numérico el cordobés también hace historia. Ha saltado al noveno lugar del ranking de jugadores con más partidos disputados, sea cual sea la categoría. Raíllo dejó atrás a otro símbolo como el portugués José Carlos Nunes y ya empieza a vislumbrar el objetivo de acabar la temporada con más de 300 partidos oficiales, algo que sólo han conseguido hasta ahora cinco futbolistas en los 108 años de existencia del club.

Raíllo es uno de los dos supervivientes -Abdón es el otro- que quedan en la plantilla de la temporada de estancia en Segunda B, la 2017-18. El defensa andaluz quiso quedarse en el equipo tras el descenso de 2017 a pesar de tener ofertas de superior categoría y desde entonces es uno de los ídolos indiscutibles de la afición. Es el primer capitán y una de las voces con más autoridad en el vestuario.

El mallorquín Paco Soler es el jugador con más partidos disputados en la historia del Mallorca, un total de 419 repartidos entre Primera y Segunda División, además de Copa del Rey, Supercopa y competiciones europeas. Le sigue Miquel Àngel Nadal, que en sus dos etapas sumó un total de 348. Cierra el podio el defensa guipuzcoano Javier Olaizola, con 333, y ya por debajo aparecen el murer Bernat Sans, el malagueño Rafa Gallardo y el pollencí Joan Forteza. Blas Armero, Doro y el ya fallecido Ángel Pedraza son los que anteceden a Raíllo, que necesita jugar siete partidos más para saltar al octavo lugar del ranking.