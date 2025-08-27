Una suiza residente en Mallorca reclama una gigantesca herencia de un millonario francés del siglo XIX

Una mujer suiza que reside en Mallorca y una pariente suya que vive en el país alpino van a dar la batalla por un gigantesco patrimonio que las jubilaría de por vida. Ambas han iniciado un proceso legal para reclamar parte una herencia que dejó un millonario francés del siglo XIX llamado Esteban Descloux, quien curiosamente hace unos 200 años se casó con una menorquina.

Para reclamar lo que, según ambas, les pertenece, se han puesto en contacto con el Bufete Osuna, especialista en este tipo de casos, para conseguir parte de la fortuna del conocido como caballero Descloux, que incluiría no poca cosa: castillos, palacios, casas, fincas rústicas, joyas y otros bienes, además de muchas obras de arte.

El abogado Fernando Osuna ha explicado que las supuestas descendientes de este millonario francés tienen suficiente documentación y árboles genealógicos que acreditan que proceden del mismo tronco familiar, por lo que estarían en su derecho de participar en el reparto de su gran patrimonio.

Hay que indicar que en los años 60 del siglo pasado, la herencia del millonario ya fue reclamada por dos familias mallorquinas.

¿Quién es Fernando Descloux?

Existe muy poca información sobre este adinerado galo. Lo único que se sabe es que hay dos versiones respecto al origen de Descloux. Por un lado, podría tratarse de un empresario que hizo fortuna dedicándose al transporte marítimo en las primeras décadas del siglo XIX. La segunda hipótesis apunta a que el millonario era un militar vinculado a la nobleza.

Algunos de los herederos de Fernando Descloux renunciaron a la herencia y que hubo litigios y conflictos familiares. Por si no fuera suficiente para estas suizas, además de su gran fortuna, existe otro patrimonio vinculado a esta antigua herencia, en la que hay un castillo en Mónaco y muchas viviendas y tierras.

Cabe mencionar que algunos de los descendientes fallecieron sin dejar hijos por lo que la línea colateral quedó abierta.

El procedimiento legal de estas dos mujeres de origen suizo acaba de empezar y los primeros pasos consisten en la identificación y localización de los castillos, palacios, viviendas, joyas, obras de arte y todo el patrimonio en general. También, la búsqueda de testamentos, averiguar qué personas poseen los bienes y conseguir la documentación pertinente en los Registros de la Propiedad y Notarías. Al mismo tiempo, se contactará con los familiares vinculados a la herencia.