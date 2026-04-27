Un sudamericano atropella a un joven a la salida de una discoteca en Palma: «La he liado un poco, ¿no?»

Madrugada de pánico en Palma. La noche saltó por los aires en una concurrida vía de la barriada palmesana s’Indioteria, cuando lo que parecía una noche más de ocio terminó convirtiéndose en una escena digna de película. Eran las 06:20 horas cuando varias patrullas de la Policía Nacional recibieron un aviso urgente: un conductor circulaba de forma temeraria tras protagonizar una cadena de impactos que ya hacía presagiar lo peor.

Según las primeras informaciones, el individuo —un hombre de origen sudamericano— no solo había colisionado contra tres vehículos estacionados, sino que, en un giro aún más inquietante, habría arrollado de manera intencionada a un joven que se encontraba tranquilamente en el exterior de un local de ocio. El impacto sembró el pánico entre los presentes, que no podían creer lo que acababan de presenciar.

Lejos de detenerse, el conductor emprendió una huida desesperada, intentando desaparecer de la escena como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, su intento de escabullirse resultó inútil. Los agentes lograron localizarlo en las inmediaciones en cuestión de minutos, procediendo a su detención en medio de una gran expectación.

Pero lo más desconcertante llegó después. El detenido se negó a someterse a las pruebas pertinentes para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o las drogas. Aun así, los síntomas eran más que evidentes: su estado no dejaba lugar a muchas dudas. Testigos y agentes coinciden en describir una situación clara de intoxicación, un ‘colocón’ que califican sin rodeos como «de campeonato».

Y en medio de ese escenario, con la gravedad de los hechos aún flotando en el aire, el arrestado dejó una frase que ha causado estupor: «La he liado un poco». Una declaración tan breve como inquietante, teniendo en cuenta la magnitud de lo ocurrido.

El hombre se enfrenta ahora a graves acusaciones, entre ellas un delito contra la seguridad vial y otro por lesiones graves. Mientras tanto, el joven atropellado permanece como la principal víctima de un suceso que ha sacudido a los vecinos de la zona y reabre el debate sobre el consumo de sustancias y la conducción. Una madrugada que empezó con música y terminó con sirenas, miedo y una frase que ya resuena como símbolo de una irresponsabilidad extrema.