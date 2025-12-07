Sorprenden a un hombre vaciando basura y escombros a plena luz del día en una calle de Palma

Los comportamientos incívicos parece que están a la orden del día en la ciudad de Palma. Un vecino de la capital balear ha destapado un ‘basuródromo’ en una calle de una urbanización muy próxima a Son Ferriol, que este domingo ha amanecido con una montaña de residuos depositados impunemente sobre el asfalto por un ciudadano al que todavía no se le ha podido identificar.

Según ha denunciado a OKBALEARES un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato, detrás de estos hechos se encuentra un hombre de etnia gitana que acude a plena luz del día a la calle Rosa, cerca del hospital Son Llàtzer, con su camioneta para depositar sus bolsas de basura y otros escombros sin ningún tipo de control.

Todo arrancó cuando este vecino detectó la presencia de la furgoneta justo en el momento en el que el varón estaba depositando la basura en la vía pública, hecho que está totalmente prohibido por las ordenanzas municipales y que puede constituir a su vez un delito contra el medio ambiente.

Este testigo decidió recriminar al conductor su comportamiento. Sin embargo, lejos de amedrentarse y rectificar, el individuo defendió su actuación y se marchó del lugar con total naturalidad, dejando tras de sí un paisaje digno de vertedero improvisado.

Acto seguido, llamó a la Policía Local de Palma informando de lo sucedido, pero cuando se disponía a enviar una patrulla hasta el lugar, el solicitante del servicio les informó de que ya se había marchado.

Las fotografías realizadas al infractor constituyen una prueba sólida de la infracción, por lo que esta conducta será investigada por el órgano competente.

Ahora, los vecinos de esta urbanización palmesana piden más control policial ante estos comportamientos para que la zona no se convierta en un punto habitual de vertidos ilegales.

Cabe destacar que en los últimos meses desde la creación de la Unidad de Drones (UDROP) se está intensificando desde el aire la vigilancia de vertidos y lanzamientos de escombros por parte de grupos y bandas organizadas dedicadas especialmente al cobro de retirada de material y restos de obra.

Y es que en lugar de llevarlos hasta la planta de Son Reus deciden abandonarlos en las calles de Palma obteniendo así un gran beneficio económico.