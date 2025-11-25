Son Moix celebra una edición inolvidable del Torneo por la Igualdad

El IV Torneo por la Igualdad Ciutat de Palma ConectaBalear ha vuelto a llenar el Palau Municipal d’Esports Son Moix de deporte, reivindicación y comunidad. Organizado por la Asociación Deporte para la Igualdad y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, el evento se consolida un año más como una de las citas con mayor impacto social del calendario balear.

La jornada comenzó con la llegada de los equipos, la bienvenida institucional y la asignación de vestuarios. Más tarde, jugadoras, autoridades y colaboradores se reunieron en las gradas para la foto oficial, que volvió a reflejar la diversidad, la energía y el crecimiento del fútbol sala femenino en la isla.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el saque de honor a cargo de India Barrón, hija del capitán del Illes Balears Palma Futsal, Carlos Barrón, que esta temporada ha iniciado su andadura en el fútbol. Su presencia simbolizó a la perfección la esencia del torneo: igualdad, inclusión y referentes positivos para las nuevas generaciones.

Con el pitido inicial del primer partido, Son Moix se convirtió en el epicentro de una mañana llena de emoción, encuentros encadenados y un nivel competitivo que reafirmó al torneo como un espacio clave para el futsal femenino balear. Tras una vibrante fase final, el equipo Ses Blaves se proclamó campeón de esta edición, mientras que AD Igualdad obtuvo un meritorio segundo puesto.

A lo largo del día, el torneo mantuvo su vertiente solidaria y todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Tardor, reforzando el compromiso de la organización con quienes más lo necesitan.

Los agradecimientos finales y la entrega de medallas y trofeos pusieron el broche a una jornada que volvió a demostrar que el deporte, cuando se vive con propósito, tiene la capacidad de transformar realidades. El Torneo por la Igualdad cierra así una edición marcada por el compañerismo, los valores y la fuerza colectiva.