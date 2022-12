El sindicato SIAU ha sido la gran revelación de las pasadas elecciones sindicales para el personal docente de la enseñanza pública no universitaria, al conseguir quedar tercera en número de votos en el conjunto de las islas (723 votos) y obtener 8 delegados, cinco en Mallorca, uno en Menorca y dos en las Pitiusas.

SIAU es una escisión de Unió Obrera Sindical, el sindicato separatista de Jaume Sastre y Josep Antoni Palou que desde la banca dio el salto a la docencia en plena marea verde contra el TIL al estar en desacuerdo con la excesiva moderación y los vicios sistémicos de tantos años de poder del hasta entonces hegemónico STEI.

El nuevo sindicato SIAU, apenas con un año de vida, ha logrado unos resultados inesperados para el resto de los sindicatos que han visto cómo otra facción sindical se les subía a las barbas sin contar con la ayuda de ningún liberado sindical y sorteando numerosas vallas durante todo el proceso electoral.

El ingreso de otro comensal en la mesa sindical no ha sentado nada bien al resto de organizaciones sindicales, que pierden lógicamente una parte del pastel. Tanto ha sido su enojo, que a modo de bienvenida han recibido a los recién llegados con la primera puñalada. La UOB, la gran perjudicada por la irrupción de SIAU tras llevarse un buen pellizco de sus votos, ha estado maniobrando ante la administración para que la nueva fuerza sindical no entrara en la Mesa Sectorial de Educación.

Para poder entrar en este organismo, donde se reúnen periódicamente los sindicatos más representativos con la Dirección General de Personal Docente de turno para debatir aspectos relevantes para el profesorado, los sindicatos tienen que obtener el 10%. Sin embargo, según SIAU, no está nada claro si es el 10% del número de sufragios totales en Baleares (6.456 votos en total) o el 10% del número de delegados (89 repartidos en las tres circunscripciones).

En primera instancia, la UOB era partidaria de que se calculara la barrera del 10% sobre el número de votos total y no sobre el número de delegados, pero al ver que con este criterio SIAU entraba dentro de la mesa sectorial, la UOB decidió cambiar súbitamente de criterio y presionó a la Conselleria de que este 10% se refiriera al número de delegados, no al número de votos.

De este modo se excluía a SIAU (8 delegados de 89, menos del 10%) de la Mesa Sectorial de Educación. En caso de optar por el criterio del 10% sobre el número de votos y no sobre el número de delegados, sí entraría en la Mesa SIAU, junto con STEI, ANPE y UOB.

A la vista de la intención de los representantes de la UOB -rabiosos tras no haber digerido todavía la irrupción y menos el éxito de SIAU- de excluir a éste de la Mesa Sectorial, SIAU ya ha anunciado que pondrá el tema en manos de sus servicios jurídicos. La batalla está servida.

Con la ingenuidad inicial de quien todavía no ha perdido la inocencia, el sindicato SIAU, que se autodefine como un sindicato «joven en todos los sentidos, de nacimiento, de gente y de ideas», se ha mostrado especialmente crítico con algunas prácticas habituales de los sindicatos tradicionales. «Actualmente, observamos un sindicalismo hipócrita y de postureo, que no defiende los intereses de los docentes, sólo los intereses personales. No hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No es extraño que las puertas giratorias, además de otros privilegios, sean tan frecuentes entre sindicalistas», dispara SIAU en su programa electoral.

Concretamente, SIAU mete el dedo en la llaga de los liberados sindicales: «Queremos eliminar el mercadeo de liberados que se da entre la Conselleria y los sindicatos con representación, a cambio de la sumisión de los segundos. El número de liberados de que disponen los sindicatos no se ajusta a las necesidades reales ni se emplean siempre para la finalidad concedida».

Entre sus propuestas de regeneración, SIAU exige más transparencia: «Queremos mesas sectoriales negociadoras y no informativas. Exigimos la publicación inmediata de las actas de estas reuniones para que los docentes conozcan de qué se habla y qué se vota en ellas».

Una carrera de obstáculos

Desde que anunciara su decisión de concurrir a los comicios sindicales del pasado 1 de diciembre, el sindicato SIAU ha venido denunciando todos los palos en las ruedas que le han ido poniendo otros sindicatos para que no se presentara. El día 23 de septiembre un «sindicato histórico» intentaba impedir, sin éxito, la presencia de SIAU en la reunión donde se iban a constituir las tres comisiones electorales técnicas.

Estas comisiones tienen por objeto decidir el calendario del proceso electoral y facilitar el censo electoral a las fuerzas concurrentes, entre otras decisiones. El 9 de noviembre SIAU denunciaba públicamente que docentes de sus candidaturas estaban sufriendo «presiones, coacciones y amenazas» por parte de otros sindicatos que no querían que se presentaran a las elecciones.

Algunos de sus candidatos habrían estado recibiendo de forma reiterada e insistente llamadas de teléfono -e incluso visitas personales- por parte de liberados de otros sindicatos para que renunciaran a formar parte de las tres candidaturas de SIAU. También SIAU se ha quejado de la Conselleria de Educación, denunciando un trato de desfavor. El pasado 22 de noviembre, a una semana de los comicios, se les daba la noticia de que Educación no había encargado sobres electorales oficiales para antes de la votación para SIAU.

Toda una carrera de obstáculos «indigna y antidemocrática» en la que algunos sindicatos han rebasado «líneas rojas sin ningún miramiento» para evitar que SIAU se presentara a las elecciones. No lo han conseguido y el éxito de SIAU no sólo así lo certifica sino que explica el pavor más que justificado que le tenían el resto de sindicatos en las urnas.