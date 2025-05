Sergio Cacho: «Desokupamos unas ocho casas al mes en Mallorca»

Sergio Cacho es el gerente de Desocupaciones Mallorca. Junto con su mujer, fundó esta empresa hace ya más de tres años para combatir sin descanso a los okupas en Mallorca. Es una de las muchas organizaciones que partidos de izquierdas como Podemos quieren desarticular y eliminar por el simple hecho de poner freno a un fenómeno tan problemático como la okupación.

En esta entrevista con OKBALEARES, Sergio Cacho desgrana el método que utilizan él y su equipo para desalojar de manera rápida y efectiva una casa llena de okupas. Y es que, si fuese por la Policía, según cuenta este empresario, un propietario de una vivienda tendría muy difícil recuperar su casa usurpada por la cantidad de obstáculos que ponen a las empresas de desokupación.

PREGUNTA. – ¿Cuántas desokupaciones practican cada mes?

RESPUESTA. – Hacemos bastantes. Somos una empresa joven y al principio hacíamos una o dos al mes, pero con el paso del tiempo hemos ido subiendo cada vez más y ahora hacemos unas ocho cada mes, aunque cada vez hay más. Estos últimos seis meses el crecimiento ha sido más alto del esperado. Estamos saturados de trabajo porque la Policía no responde en estos casos. Ahora mismo llamas a la Policía diciendo que te han okupado la casa y te dicen que no pueden hacer nada.

P. – ¿Qué método utilizan para desokupar una vivienda?

R. – Obviamente la primera opción es negociar con los okupas. Intentamos darles a entender que no es su vivienda y que tienen que abandonarla en el menor tiempo posible. Se intenta llegar a un acuerdo retirando denuncias, ya que muchos cometen delitos como pueden ser pinchar la luz o vender droga. También como contraprestación intentamos darles un poco de tiempo. Si la negociación no llega a buen puerto, obviamente vamos a la vía judicial y cargamos con los gastos, pero sin dejar de negociar. Nosotros lo que queremos es provocar la salida del okupa cuanto antes porque nuestro cliente quiere recuperar su casa. Lo que hay que entender es que una vivienda, si tú vas por la vía judicial, es un año y medio o dos años para recuperarla en la mayoría de los casos. Entonces nosotros entendemos que nuestro cliente lo que quiere es la rapidez, así que nuestro trabajo principal es intentar negociar y recuperar la vivienda. Más de la mitad de las viviendas se recuperan negociando, pero sí hay un porcentaje que es imposible, sobre todo si la Policía coarta un poco nuestra capacidad de actuar.

P. – ¿Cuál es el caso más extraño al que se han enfrentado?

R. – Una vez reclamó nuestros servicios una mujer viuda de origen argelino con dos hijos e invidente. Se compró una casa y tenía que pagar la hipoteca. Para ello, la puso en alquiler y se fue a ver a la familia a Argelia. Los inquilinos le pagan la casa durante dos meses y no le vuelven a pagar más. Al final hemos recuperado la vivienda pero sí el de dentro se defiende bien y se declara vulnerable esa señora no hubiera podido recuperar la casa. Pero más vulnerable que esa señora no hay nada. Eso es lo malo, que si el okupa se declara vulnerable en el juzgado lo tienes difícil. Pero… ¿por qué a esa señora no se le puede valorar su vulnerabilidad? Encima, cuando accedimos a la casa, nos encontramos con un butrón. Los okupas estaban haciendo un agujero hacia el piso de abajo, que eran unas oficinas de La Caixa.

P. – ¿Qué opina de que partidos políticos de izquierdas como Podemos persigan y pidan la ilegalización de empresas como la suya?

R. – Yo no hago absolutamente nada ilegal. Que vengan a investigarme si quieren, pero conmigo no podrán demostrar que hago algo ilegal. Parece que estemos en Cuba demostrando que una empresa es una organización criminal o hace algo ilegal. Igual no estamos tan lejos de eso. Obviamente la empresa más famosa de desokupaciones es la de Dani Esteve, es mucho más potente que la mía, y dudo que haga algo ilegal también.

P. – ¿Teme que pueda haber algún tipo de persecución a su empresa en Mallorca?

R. – No, no creo. Ni me importa realmente. Me pueden investigar lo que quieran porque estoy dentro de la legalidad. ¿No se puede ir a negociar con una persona que debe dinero? ¿No se puede intentar recuperar una vivienda que es de tu cliente? No sé dónde está el problema. El problema está en si en el momento de la desokupación utilizáramos la violencia, pero eso no pasa, vamos con mucho cuidado. Grabamos todas las actuaciones por si alguien viene a decirnos cosas.