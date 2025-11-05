La secretaria de Estado socialista de Turismo avala la candidatura Palma 2031 que el PSOE balear rechaza

La secretaria de Estado socialista de Turismo, Rosario Sánchez, avala la candidatura Palma capital europea de la Cultura 2031 que el PSOE balear rechaza y critica cada vez que puede.

Por contra la vicesecretaria del PSOE balear y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, no tuvo reparo alguno ayer en fotografiarse con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el marco de la feria turística World Travel Market, respaldando así el proyecto Palma Capital Cultural Europea 2031 ante un numeroso auditorio formado, en su mayor parte, por agentes turísticos y medios de comunicación especializados.

Sin embargo, desde el minuto uno el portavoz municipal socialista, Xisco Ducrós, ha criticado desde las formas con las que el PP está gestionando la candidatura, a los fines que persigue «parece un proyecto enfocado al ámbito turístico y no a hacer ciudad», e incluso, que no se publicite en catalán.

En este sentido, en su exposición en la feria turística de Londres, el alcalde ha destacado que la propuesta que defiende Palma para optar a la capitalidad cultural europea une cultura, sostenibilidad e innovación para construir un nuevo modelo más humano, más consciente y profundamente identificado con el entorno.

Al mismo tiempo, Martínez ha incidido en el hecho de que está surgiendo una nueva generación de viajeros que valoran especialmente la importancia de la experiencia en el lugar que han escogido para sus vacaciones, en referencia a la oferta cultural, patrimonial, deportiva o gastronómica.

Dentro de esta misma línea, el alcalde ha defendido que Palma está preparada para ser un referente como destino turístico del siglo XXI gracias a su papel activo dentro del ámbito de la cultura.

Desde este punto de vista, puso en valor la calidad de los equipamientos existentes en la ciudad, así como la programación expositiva, que este año 2025 ha girado en torno a la muestra Paysage Miró con más de cien obras distribuidas en cuatro espacios emblemáticos de la capital balear.

El primer regidor ha incidido también en la relevancia de muestras como las que han llevado a cabo recientemente en Palma artistas de la talla de Pedro Cabrita Reyes, Jaime Plensa o Peter Halley, y ha remarcado la energía popular que representa un evento como la Nit de l’Art.

En cualquier caso, como ha señalado el alcalde el proceso de cambio que vive Palma también se está afrontando a través de grandes proyectos transformadores entre los que ha resaltado actuaciones como la reforma de Plaza Mayor, concebida – según ha dicho- como un anfiteatro urbano que integrará cultura, movilidad y vida ciudadana o el plan Palma Culture Innovation Bay, que, en palabras del alcalde, «transformará el barrio de Nou Llevant y la Fachada Marítima en un distrito de creatividad, sostenibilidad y economía azul».

Todo ello forma parte de una visión que responde, según Martínez, al propósito de construir un modelo de desarrollo donde la cultura y la sostenibilidad sean los motores del cambio con vistas a un turismo más consciente, un urbanismo más inclusivo y una ciudadanía más activa.

Al mismo tiempo, el alcalde de Palma ha subrayado la idea de que Palma 2031 no es una candidatura municipal, sino un movimiento colectivo que involucra a instituciones, entidades, empresas, creadores, diferentes perfiles profesional y el conjunto de la ciudadanía;.

Como ha destacado el primer regidor, la candidatura dispone del apoyo de las principales instituciones de las Illes Balears, así como del mundo empresarial, las asociaciones culturales y un amplio espectro de representación ciudadana que se ha adherido progresivamente al documento que Palma defiende ante los expertos de la Unión Europea.