La número 2 del PSOE balear busca atraer a turistas de Israel desde Turespaña a pesar del bloqueo de Sánchez

La número 2 del PSOE balear y vicesecretaria única del PSIB, Rosario Sánchez, destina desde su presidencia en Turespaña un total de 14 millones de euros para la promoción de España como destino turístico en países como Grecia, Túnez e Israel.

Sánchez es, además, secretaria de Estado de Turismo. La planificación de campañas promocionales intentando atraer a turistas de Israel contrasta con la ofensiva de bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a todo lo que venga del país que preside Benjamin Netanyahu.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha criticado este martes que Rosario Sánchez quiera destinar a través de Turespaña 14 millones de euros para atraer a turistas de Grecia, Turquía e Israel, después de que el diputado del PSOE Marco Antonio Guerrero haya pedido al Ejecutivo que no se patrocinen pruebas deportivas con participación de equipos israelíes.

En el pleno del Parlament balear celebrado este martes, el socialista ha vuelto a pedir al Govern de Marga Prohens que condene el genocidio de Palestina y que abandone lo que considera posiciones equidistantes.

El socialista ha preguntado si el Govern tiene pensado patrocinar pruebas deportivas en las que participen equipos o deportistas de Israel, a lo que Costa ha respondido que, «por coherencia», tendría que pedir la salida de España del Mundial de fútbol, de los equipos españoles de la Euroliga de baloncesto, antes de recordar que el Gobierno central destinó, a través de Loterías y Correos, 3,2 millones a patrocinar la Vuelta.

El conseller ha acusado a los socialistas de «utilizar el conflicto de Gaza para tapar la corrupción del gobierno socialista» y ha criticado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, por poner en peligro con sus declaraciones a los ciclistas que participan en la ronda española.

El socialista ha recordado los vetos a Rusia cuando estalló el conflicto en Ucrania y ha lamentado la «hipocresía y el racismo» del Ejecutivo autonómico. Guerrero ha preguntado al Ejecutivo balear «si quiere estar con los derechos humanos o con el fascismo».