Santanyí celebra este sábado la tercera edición de la Fira de la Ensaimada y el Producto Local

Después del éxito de las convocatorias anteriores, Santanyí se prepara para vivir una de las jornadas más dulces del año. El próximo sábado 28 de marzo, la Plaça de s’Abeurador acogerá la tercera edición de la Fira de la Ensaimada y el Producto Local, una cita que ya se ha consolidado como un referente de la tradición y la gastronomía mallorquina en el municipio.

Según ha explicado el Ayuntamiento santanyiner a través de un comunicado, esta feria se celebrará desde las 10:00 hasta las 17:00 horas y ofrecerá un amplio abanico de actividades para todas las edades.

Organizada por la Concejalía de Comercio, Ferias y Mercados, junto al Consell de Mallorca y Tot Espectacle, la jornada contará con numerosos puestos donde los hornos y pastelerías locales ofrecerán degustaciones y venta de ensaimadas artesanales.

Este año, la feria refuerza su apuesta por el producto local, integrando a la exposición otros productos de la tierra, además de talleres, actuaciones musicales y actividades infantiles para dinamizar el centro del municipio.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la importancia de dar continuidad a esta iniciativa: «Queremos que la Fira de la Ensaimada siga creciendo como una cita imprescindible de nuestro calendario. Nuestro objetivo es seguir poniendo en valor los productos tan nuestros y ofrecer un escaparate a los productores de Santanyí y de toda la isla. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de este día».

Por su parte, el regidor de Comercio, Ferias y Mercados, Antoni Matas, ha explicado las novedades de esta edición: «Esta tercera edición llega con la voluntad de potenciar no sólo la ensaimada, sino todo el producto local de calidad. Los asistentes podrán disfrutar de talleres y demostraciones, además de ver de cerca el buen hacer de nuestros artesanos y comerciantes».

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Santanyí reafirma su compromiso con la promoción de la economía local y la conservación de sus raíces gastronómicas.