Sant Llorenç des Cardassar nombra a Juan Llull, fundador de Hipotels, hijo adoptivo del municipio

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha nombrado al fundador y presidente de la cadena Hipotels, Juan Lull, como hijo adoptivo del municipio.

El nombramiento se ha hecho este jueves en un pleno extraordinario que ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzà; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y el alcalde del municipio, Jaume Soler, entre otras autoridades. También ha estado presente el tenista Rafa Nadal.

«Juan Llull e Hipotels no sería lo mismo sin toda la gente desde alcaldes hasta trabajadores de este municipio que desde el principio han colaborado con nosotros», ha dicho el fundador de la cadena, quien ha asegurado que este jueves ha sido «uno de los días más felices» de su vida.

Tras el acuerdo de nombramiento y la entrega de la distinción de hijo adoptivo a Juan Llull, Prohens ha trasladado su enhorabuena al fundador de la cadena hotelera por el «merecido» nombramiento y ha puesto en valor su trayectoria.

Avui, amb l’anomenament de Juan Llull com a fill adoptiu per l’Ajuntament de Sant Llorenç, homentjam la història d’un home humil, amb el caràcter propi de la gent d’aquesta terra, que fa feina amb esforç, constància i sacrifici. Un home que forma part d’aquella generació que és… pic.twitter.com/ccyJ9eRTMh — Marga Prohens (@MargaProhens) September 4, 2025

«Homenajeamos la historia de un hombre humilde, con el carácter propio de la gente de esta tierra, que trabaja con esfuerzo, constancia y sacrificio», ha señalado la presidenta, quien ha agradecido el «trabajo y valentía» de Llull.

Según Prohens, Juan Llull forma parte de «una generación de emprendedores que transformaron Baleares y que la convirtieron en una potencia turística a nivel internacional sin perder nunca sus raíces».

«Se ha homenajeado mucho más que un empresario, se ha homenajeado sobre todo una forma de entender el sector turístico, respetuoso con el entorno y con el convencimiento de que los trabajadores son parte de su familia», ha agregado Prohens y recoge Europa Press.