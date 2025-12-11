Sangre en la Playa de Palma: arrestado un controlador de accesos de un restaurante por una brutal agresión

Noche de caos, gritos y sangre en la Playa de Palma. Un conocido restaurante se convirtió en escenario de una violenta trifulca que terminó con un cliente gravemente herido y un trabajador del control de accesos detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 horas del pasado lunes, cuando el 091 recibió una llamada de emergencia alertando de una pelea multitudinaria en la terraza del establecimiento. La situación que describían los testigos era dantesca: clientes y trabajadores del servicio de seguridad enfrentados en una riña que, según los avisos iniciales, había dejado a varios heridos.

Cuando las patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar, se encontraron con un verdadero tumulto. Decenas de personas en estado de agitación, insultos cruzados, amenazas y un ambiente cargado de tensión que hacía prever lo peor. La pelea se dividía en dos grupos de unas 20 personas cada uno: por un lado, los clientes; por el otro, los vigilantes del restaurante.

En medio de la confusión, los agentes detectaron rápidamente a un hombre del grupo de clientes que presentaba una herida profunda y sangrante en el cuello, de la que emanaba una cantidad alarmante de sangre, además de múltiples erosiones y contusiones en el rostro. De inmediato, solicitaron asistencia sanitaria ante la gravedad aparente de las lesiones.

Según informó el responsable del establecimiento, el grupo de clientes había estado en un reservado del local y, debido a problemas de comportamiento, fueron invitados a retirarse. Ese momento fue el punto de ignición: una discusión que escaló rápidamente y terminó desencadenando un enfrentamiento directo con los trabajadores de seguridad.

Los vigilantes acompañaron al grupo hasta el exterior, pero, una vez fuera, varios clientes —según el relato del responsable— arremetieron contra uno de los vigilantes, golpeándolo. Al ver esto, otro controlador de accesos intervino… y la situación explotó. Ese trabajador es quien, supuestamente, propinó varios puñetazos y múltiples golpes al cliente que terminó herido de gravedad.

El presunto agresor, ya entrevistado por los agentes en el lugar, reconoció los hechos y confirmó que las lesiones del hombre se produjeron cuando lo golpeó repetidamente llevando puesto un anillo metálico, lo que habría provocado los profundos cortes en el cuello y las contusiones faciales.

Ante la gravedad del episodio, los agentes procedieron a detener al controlador de accesos como presunto autor de un delito de lesiones, trasladándolo a dependencias policiales. Por su parte, la víctima, asistida por los servicios sanitarios en el propio lugar de los hechos, requirió varios puntos de sutura en la zona maxilar derecha, además de atención por la herida del cuello, que había alarmado especialmente a los policías al llegar.

El incidente ha generado un fuerte impacto entre residentes y visitantes de la zona, dando pie a nuevas preguntas sobre la seguridad, la actuación de personal de control de accesos y el creciente clima de tensión en los locales nocturnos de la Playa de Palma.