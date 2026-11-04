Sanciones de unos 600 euros a los menores de Blocus por las protestas del pasado viernes en Palma

La Policía Nacional levantó varias actas de sanción durante los actos de concentración de Blocus, celebrados el pasado viernes en Palma. Entre los motivos recogidos por los agentes figuran presuntas infracciones relacionadas con drogas, armas blancas, el uso de pasamontañas, la posesión de papel de aluminio y líquidos corrosivos. Ahora, las sanciones tramitadas por la Delegación del Gobierno podrían acabar repercutiendo económicamente en las familias de los menores implicados.

Las multas pueden alcanzar los 600 euros en los casos considerados infracciones leves, aunque la cuantía final dependerá de los hechos concretos recogidos en cada acta policial y de la calificación jurídica que realice la Administración. No existe una sanción única por participar en altercados o concentraciones, sino que cada conducta se analiza de manera individual.

La normativa que regula este tipo de actuaciones es principalmente la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. Esta legislación contempla tres categorías de infracciones: leves, con multas de entre 100 y 600 euros; graves, de 601 a 30.000 euros; y muy graves, de 30.001 a 600.000 euros.

En el caso de los menores de edad, la legislación establece diferencias importantes en función de los años que tengan. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad administrativa por las infracciones contempladas en esta ley. Sin embargo, los jóvenes de entre 14 y 17 años sí pueden ser sancionados administrativamente. Todo apunta, según fuentes próximas al caso, los mismos serán sancionados con 600 euros.

La responsabilidad de las infracciones corresponde al menor, aunque sus padres o tutores pueden tener que asumir determinadas responsabilidades económicas, especialmente en relación con los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo que establece la legislación aplicable.

Por el momento, la cuantía definitiva de las sanciones dependerá de la resolución de los expedientes administrativos y de las infracciones que finalmente se atribuyan a cada uno de los jóvenes identificados durante las protestas del pasado viernes en Palma.