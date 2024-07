Rudy Fernández: «En ningún momento me imaginé que podría disputar seis Juegos Olímpicos»

El jugador mallorquín de baloncesto Rudy Fernández entrará en la historia del deporte español este verano al disputar sus sextos Juegos Olímpicos en París. El veterano alero balear se ha mostrado muy agradecido por esta gesta, que lo convertirá en el único jugador de la historia en conseguir tal hazaña. «Cuando empecé en Atenas 2004 en ningún momento me podía imaginar jugar seis olimpiadas».

Así lo ha asegurado este jueves el mallorquín en la tienda de Lidl de Son Moix (Palma) en un acto que se enmarca en el patrocinio de su propio campus para apostar por el producto balear y los productores locales a traés de la campaña És balear, és bo.

En relación a esto, Rudy Fernández se ha mostrado comprometido con el producto balear y con Mallorca, su isla, donde ya está preparando su sexta y última cita olímpica, que arrancará el próximo viernes 26 de julio. «Siempre intento venir a mis raíces en Mallorca con mi campus, por todo lo que he vivido aquí, como por ejemplo cuando empecé a jugar a fútbol o con el Sant Josep», ha indicado.

Ahora, la leyenda del Real Madrid y capitán de la Selección Española afronta la etapa final de su exitosa y longeva carrera. «Son muchos años y muchos torneos, pero al final me llevo un computo general increíble. He vivido muchas experiencias en la Selección durante casi dos décadas y siempre me inculcaron a estar comprometido y a luchar por la camiseta y eso es lo que estoy intentando transmitir a las nuevas generaciones que van llegando».

Preguntado por las diferencias que encuentra cuando empezó a jugar respecto a ahora, el mallorquín ha asegurado que lo más notorio es el físico. «Ahora me siento que con 39 años ya no soy tan atlético como lo era antes. Pero bueno, yo creo que gracias a mi trayectoria he sabido adaptarme a muchísimas situaciones de mi juego y llegar hasta este punto y poder vivir una 6.ª olimpiada».

Incluso en su recta final como jugador de baloncesto, Rudy Fernández ha vivido momentos muy bonitos como su despedida del Real Madrid en el WiZink o su clasificación en Valencia a sus sextas Olimpiadas. «Ha sido muy emotivo todo. Ahí te das cuenta del trabajo y del compromiso que he intentado tener siempre en mis equipos. Y ahora pues noto todo el cariño de toda la gente por todo lo que he sacrificado para para poder estar pues en estos Juegos Olímpicos».

Sin embargo, el balear no ha podido quedarse con un momento favorito de su carrera. «Son muchos años y creo que es importante quedarse con con cada etapa, porque eso es lo que me ha hecho crecer para para poder llegar donde he llegado».

Por último, ha agradecido de toda la gente que «me ha apoyado en este en este camino, tanto amigos, familiares y sobre todo compañeros que han estado muchísimo a mi lado y que también entre bueno ellos y bueno, ellos y yo hemos conseguido el uno de los objetivos cada cada año».