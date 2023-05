El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, recibió en la Ciudad del Fútbol al Mallorca Palma Futsal, que el pasado 7 de mayo se proclamó campeón de Europa en la Final Four disputada en la capital balear. “Enhorabuena, habéis hecho algo increíble. Es la ilusión de un club que ahora sí que es grande. Ha ganado el trofeo más importante del mundo, no hay otro más importante para un club. Hemos ido todos juntos y se ha podido traer aquí. Ha sido fundamental jugar en casa porque hay momentos en los que el jugador siente el calor de la grada”, señaló Luis Rubiales.

El presidente habló sobre el trabajo de la RFEF para traer la Final Four a Mallorca. “Cuando nos llegó que Polonia podía no albergar la Final Four, recibimos la llamada de Pep Sansó, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, y una carta del club y comenzamos a trabajar. Llamamos, fuimos todos juntos y lo conseguimos”.

José Antonio Tirado, manager general del Mallorca Palma Futsal, destacó la importancia de esa ayuda: “Para conseguir cosas increíbles como esta todos los detalles influían. Fue una lucha muy complicada para traer la Final Four a Mallorca. La RFEF, encabezada por Luis Rubiales, hizo un gran esfuerzo. Era casi imposible y eso ha marcado la diferencia. Es un ejemplo de que cuando estamos todos unidos pues ocurrir cosas maravillosas. Hemos vuelto a situar al fútbol sala español donde creo que merecemos”.

El técnico, Antonio Vadillo, habló sobre la importancia del apoyo de la afición: “Ha jugado un papel importantísimo para superar las adversidades. Teníamos claro que era nuestro torneo, nuestro partido. Llevábamos muchos meses trabajando bien e intenté inculcar a los jugadores que era nuestro torneo. El secreto del club es el tiempo que se lleva trabajando, cada temporada hemos ido a más, poco a poco hemos entrado en esa mesa con los grandes clubes”.

Por su parte, el capitán Carlos Barrón afirmó: “Es lo más bonito que se puede vivir. La muerte del presidente, Miquel Jaume, nos hizo mucho daño, pero el trabajo y el creer nos ha dado mucha fuerza. Lo mejor que podíamos hacer Tomaz y yo era levantar el título de campeón de Europa al cielo para Miquel por todas las finales que habíamos perdido”.