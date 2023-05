El Mallorca Palma Futsal se encuentra a las puertas de una final histórica y en la que los mallorquines pueden proclamarse campeones de Europa este domingo delante de su afición. El Velòdrom Illes Balears se llenará para acompañar al conjunto de Antonio Vadillo en el desenlace de su primera aventura europea. «Es el partido de nuestras vidas», dice el técnico. La final de la UEFA Futsal Champions League enfrentará a los baleares y al Sporting Clube Portugal.

El entrenador del Mallorca Palma Futsal analiza la final y comenta que «la clave es ser nosotros mismos. Creo que ayer dimos una demostración de competitividad y fuimos capaces de interpretar el partido y manejar sus tiempos. Esa es la línea que tenemos que seguir y controlar el partido, igual que hicimos ayer». El técnico comenta que el Sporting es consciente del duelo que les espera, ya que «somos un gran equipo y tendrán que hacer un gran partido para ganarnos. Jugamos en casa, con mucha ilusión y tenemos el apoyo de toda Mallorca. Ayer fue un espectáculo lo que hizo la afición».

En lo deportivo, Vadillo asegura que «ayer hicimos un esfuerzo muy grande, pero ya está. No hay que pensar en eso, no hay nadie tocado, todos están en perfectas condiciones y vamos a jugar la final de nuestra vida. La palabra cansancio no existe en nuestro diccionario. Hemos tenido toda la noche para recuperar y a partir de ya, estamos pensando en el partido de mañana. El estado anímico supera al estado físico», confirma Vadillo.

El Velòdrom Illes Balears albergará el mayor evento de fútbol sala de clubes y el Mallorca Palma Futsal representará a toda Baleares en la final de la Champions League. Vadillo asegura que «creo que el escenario es ideal. En casa, con nuestra gente, contra un grandísimo rival. Se unen todos los complementos para hacer un gran partido e intentar que la copa se quede aquí».

El jerezano también comenta que lo más importante de la final es ganarla. «Hay que ser dominadores. Será difícil, habrá muchos minipartidos dentro del mismo, pero hay que saber adaptarse. Hemos madurado mucho en las últimas temporadas y ayer ya demostramos que supimos sufrir cuando el partido se nos puso en contra. Hay que estar mentalizados para no conceder errores no forzados y para aprovechar las ocasiones cuando la corriente vaya a nuestro favor», dice el entrenador del conjunto balear, aunque destaca que «hay que ser valiente, atrevidos y salir a por el rival».

Además, el técnico jerezano afirma que «estamos trabajando bien y eso me transmite tranquilidad y confianza. Mañana es un partido totalmente diferente al que jamás hemos jugado, pero eso lo hace más rico todo. Estoy convencido de que los jugadores se van a dejar la vida». A causa del historial del equipo en las tandas de penaltis, Vadillo bromea y comenta que «he dicho a los jugadores que hay que ganar el partido antes de los penaltis».