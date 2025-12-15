Rivalidad entre ultras de fútbol colombiano, detrás de la pelea con heridos y detenidos en un bar de Palma

Ni por política ni por mujeres. Una discusión por fútbol fue el detonante de la violenta pelea con heridos y cuatro detenidos en un bar sudamericano de la calle José Darder de Palma. Y es los participantes de la brutal reyerta son ultras de dos importantes equipos de fútbol colombianos que guardan una fuerte rivalidad deportiva.

La violencia y el caos se apoderaron del local cuando uno de los grupos radicales pasaron por delante del bar y en su interior vieron a sus rivales futbolísticos sentados pasando la noche entre risas y bebidas. Cuando se cruzaron las miradas, rápidamente se reconocieron entre ellos y empezó la reyerta para demostrar quien manda fuera del terreno de juego.

Sobre las 03:20 horas de la madrugada se dio el aviso a las autoridades policiales, que se desplegaron por la zona e iniciaron una intensa búsqueda en los alrededores del bar donde lograron arrestar a cuatro de los presuntos agresores, todos ellos de origen colombiano de entre 36 y 32 años. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas o días.

Vecinos y clientes del bar relatan escenas de auténtico pánico: «Nunca había visto algo así. Gritaban, corrían, parecía una película de acción», comenta uno de los testigos. Otro asegura: «Había sangre por todas partes, la gente no sabía a dónde correr». El miedo se apoderó del barrio durante varias horas, hasta que la calma volvió gracias a la presencia policial.

El incidente ha generado gran preocupación entre los residentes de Palma, quienes piden más seguridad y control en los locales de ocio nocturno. Expertos en criminología señalan que estas peleas multitudinarias, aunque raras, son extremadamente peligrosas, ya que pueden escalar de manera impredecible y dejar consecuencias mortales en cuestión de segundos.

Con suma celeridad se personaron en el lugar varias dotaciones del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061) que confirmó que la puñalada afectaba una arteria y que la intención del agresor podría haber sido alcanzar el cuello, lo que convierte este ataque en un intento de homicidio de extrema gravedad. Tras estabilizar al hombre en el lugar, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención especializada para salvar su vida.

Una de las víctimas sangraba abundantemente por una puñalada en la cabeza y trataba de detener la hemorragia con su propia camiseta y jersey, consciente de que estaba a punto de perder el conocimiento. Tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital.

La intervención rápida de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional fue determinante: los agentes no solo auxiliaron a la víctima, sino que también realizaron interrogatorios a los testigos para intentar dar con los responsables.