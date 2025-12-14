La madrugada se tiñe de sangre en un bar sudamericano de Palma: 4 detenidos y varios heridos graves

Palma vivió la madrugada de este domingo momentos de auténtico caos y violencia. Sobre las 3:20 horas, una multitudinaria pelea estalló en un popular bar latinoamericano de la calle José Darder, transformando lo que parecía una noche normal en un escenario de terror absoluto. La reyerta dejó como saldo un hombre gravemente herido por una puñalada en la cabeza, que obligó a su traslado de urgencia al hospital. Los protagonistas, un grupo de sudamericanos muy perjudicados por la ingesta de alcohol.

Según los testigos, la pelea comenzó de manera inesperada y se descontroló rápidamente, involucrando a varios clientes del local. Algunos narran haber visto cómo las discusiones subían de tono hasta convertirse en golpes y empujones, mientras otros describen un ambiente de pánico total, con sillas y mesas derribadas y gritos que resonaban por toda la calle. Todos coinciden en algo; todos los participantes llevaban «una cogorza monumental, de campeonato».

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, sangraba abundantemente y trataba de detener la hemorragia con su propia camiseta y jersey, consciente de que estaba a punto de perder el conocimiento. La intervención rápida de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional fue determinante: los agentes no solo auxiliaron a la víctima, sino que también realizaron interrogatorios a los testigos para intentar dar con los responsables.

Con suma celeridad se personaron en el lugar varias dotaciones del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061) que confirmó que la puñalada afectaba una arteria y que la intención del agresor podría haber sido alcanzar el cuello, lo que convierte este ataque en un intento de homicidio de extrema gravedad. Tras estabilizar al hombre en el lugar, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención especializada para salvar su vida.

Las autoridades policiales se desplegaron por la zona e iniciaron una intensa búsqueda en los alrededores del bar donde lograron arrestar a cuatro de los presuntos agresores. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas o días. La Policía trabaja ahora para esclarecer las causas que provocaron esta violenta reyerta y determinar la responsabilidad de cada implicado, todo ello, según información facilitada a OKBALEARES por fuentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional.

Vecinos y clientes del bar relatan escenas de auténtico pánico: «Nunca había visto algo así. Gritaban, corrían, parecía una película de acción», comenta uno de los testigos. Otro asegura: «Había sangre por todas partes, la gente no sabía a dónde correr». El miedo se apoderó del barrio durante varias horas, hasta que la calma volvió gracias a la presencia policial.

El incidente ha generado gran preocupación entre los residentes de Palma, quienes piden más seguridad y control en los locales de ocio nocturno. Expertos en criminología señalan que estas peleas multitudinarias, aunque raras, son extremadamente peligrosas, ya que pueden escalar de manera impredecible y dejar consecuencias mortales en cuestión de segundos.

La ciudad todavía se estremece ante la violencia desatada en plena madrugada, y la noticia ha despertado alarma entre vecinos, clientes y autoridades, que buscan respuestas sobre los motivos que llevaron a este brutal altercado. La investigación continúa abierta, y todos esperan que se haga justicia.