Restauran dos obras medievales del Museo de Mallorca que se expondrán en el Museo del Prado

El Consell de Mallorca ha iniciado este martes la restauración de dos joyas medievales del Museo de Mallorca que muy pronto viajarán a Madrid para formar parte de una gran exposición del Museo del Prado.

Se trata de la Tabla de la Crucifixión y el Retablo de Santa Quiteria, dos piezas de extraordinario valor histórico y artístico que, por primera vez, están siendo restauradas a la vista del público dentro de una de las salas del propio museo. Una oportunidad única para contemplar de cerca un proceso habitualmente reservado a los especialistas.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto de relieve que esta iniciativa «permite proyectar el patrimonio artístico de Mallorca en un contexto internacional de primer nivel», reforzando la presencia de la isla en uno de los escenarios culturales más prestigiosos del mundo.

Además, el proyecto destaca por su vocación divulgativa: abrir el proceso de restauración a los visitantes no solo pone en valor el patrimonio, sino que también da visibilidad a un trabajo minucioso, silencioso y esencial para la conservación de nuestra historia.

Los trabajos, que se desarrollarán en la sala uno de la primera planta hasta principios de abril, podrán visitarse de martes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. La consolidación y limpieza superficial de las obras está a cargo de las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol, bajo la supervisión técnica del museo.

Tras su puesta a punto, ambas piezas participarán en la exposición A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), una ambiciosa muestra que analiza la profunda influencia del arte italiano del Trecento en la cultura visual de los reinos peninsulares durante la Baja Edad Media.

La exposición reunirá más de un centenar de obras procedentes de 31 instituciones nacionales y 25 internacionales —algunas expuestas por primera vez— y se inaugurará el 25 de mayo. Podrá visitarse del 26 de mayo al 20 de septiembre en el Museo del Prado.