La razón por la que el Deportivo se toma el partido como algo personal

Existe una razón por la que el Deportivo se toma el partido de Copa de esta noche ante el Mallorca como algo personal. Flota en el ambiente un sentimiento de revancha por parte de los gallegos, que no olvidan el play off de ascenso a Primera División de 2019 y, sobre todo, las consecuencias que emanaron de su derrota por tres goles a cero en Son Moix.

En la noche de Sant Joan de 2019 el Deportivo no sólo vio como se esfumaba su ventaja de dos goles lograda en el partido de ida en Riazor. El 3-0, obra de Abdón Prats cuando el choque ya expiraba -aunque en realidad el 2-0 también hubiera sido suficiente-, fue para los gallegos el inicio de un imparable descenso a los infiernos que le llevó a Primera Federación durante varios años. La historia cambió para ellos de manera radical tras aquellos 120 minutos en Palma y hoy quieren tomarse la revancha dejando al Mallorca fuera de la Copa mientras preparan en la Liga lo que esperan que sea su regreso a la máxima categoría tras ocho temporadas de ausencia.

Tres jugadores quedan todavía en el Mallorca de aquella eliminatoria, los defensas Valjent y Raíllo y el delantero Abdón Prats, que hoy será titular y en consecuencia será quien reciba la ira de un estadio que estará muy sensibilizado con su equipo y que va a empujar como nunca para llevar a su rquipo en volandas hacia una victoria que le catapulte hasta los octavos de final de la Copa del Rey. Xisco Campos, hoy ayudante de Arrasate, también estuvo presente en aquella eliminatoria.

«Yo no estaba aquí entonces, pero sé lo que pasó», dijo ayer Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa, en la que no obstante trató de quitar hierro al asunto. «Tengo la seguridad -apostilló- de que tanto los jugadores del Mallorca como los del Deportivo estarán pensando sólo en el partido».

Será un papeleta también para el árbitro. Miguel Ángel Ortiz Arias será quien dirija este choque tan peculiar, y tendrá que hacerlo a pecho descubierto ya que en esta ronda todavía no habrá VAR, por lo que sus decisiones serán las únicas que sean tenidas en cuenta. Para bien o para mal.