Arrasate: «Nos tomamos muy en serio la Copa del Rey»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy, en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de mañana ante el Deportivo de 16avos de final de la Copa del Rey, que se toman esta competición «muy en serio», y que aunque por supuesto el objetivo principal es la Liga, harán «todo lo que esté en nuestra mano» para clasificarse y llegar a los octavos de final, que se disputarán el próximo mes de enero.

El técnico, que admitió que efectuará rotaciones, se ha llevado a La Coruña a todos los disponibles con la excepción del colombiano Mojica, al que da descanso, del tinerfeño Omar Mascarell, que se ha marchado a la Copa África, y del lesionado Morlanes. Los jugadores del filial Jandro y Adriano completan una convocatoria en la que incluso está Raíllo, pese a que en principio no jugará de titular.

A Coruña nos espera 🛫 pic.twitter.com/I8FJczTOcK — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 15, 2025

«Tenemos que elevar un escalón, nos vamos a enfrentar a un equipo que está en ascenso directo y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo», dijo el técnico, que aseguró que «nos van a exigir muchísimo, ahora mismo estamos pensando sólo en el partido de mañana».

En cuanto a la alineación, admitió que «buscaremos frescura», pero también anticipó que «manejaremos los cambios en función de lo que necesite el equipo». «Vamos a necesitar subir un peldaño más que los que subimos en Soria, de igual forma que allí también nos exigieron más que el Sant Just. Es lo normal a medida que avanzas eliminatorias».

«Yo no estaba aquí cuando la eliminatoria ante el Deportivo. No creo que tampoco ellos estén pensando en eso. Lo que sabemos es que vamos a jugar ante un equipo que podría estar en Primera perfectamente, y en un estadio y ante una afición que son seguro de Primera», dijo sobre la rivalidad entre Mallorca y Deportivo.

En cuanto a nombre propios, dijo que «es cierto que Abdón tiene un idilio con la Copa, basta ver los números, así que vamos a intentar aprovecharnos nosotros de eso también», y en cuanto a la gran estrella del Deportivo, Yeremay, recalcó que «es un jugador de muchísimo talento al que han querido firmar equipos de Champions. Hasta ahora no ha jugado en Copa, veremos si mañana lo hace»

Arrasate admitió que el equipo iba a ir a Riazor «más alegre» tras ganar el pasado sábado al Elche en Son Moix. «Era una victoria necesaria. Empezamos el partido en descenso y hemos adelantado a cuatro equipos, pero seguimos a dos puntos, está todo muy igualado y no puedes bajar la guardia en ningún momento»

Finalmente, en cuanto a la renovación de Omar Mascarell, dijo que se sentía «optimista», porque «me consta que Pablo ya está en ello», pero también dijo que «hay tiempo aún, de momento él está ahora con su selección».