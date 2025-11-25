El rapero Fernando Costa a la gresca con Ayax: «Pagaste a una mujer para que retirara su denuncia»

Guerra abierta en el mundo del rap. El ibicenco Fernando Costa y Ayax Pedrosa, quienes mantuvieron una estrecha amistad durante 14 largos años, están protagonizando una disputa que no está dejando indiferente a sus fans más incondicionales. A través de canciones e indirectas por redes sociales, los dos raperos se están lanzando duros ataques personales en una pelea que no da visos de acabar.

La tensión pública entre los dos cantantes españoles no viene de nuevo. Todo se remonta a principios de este año, cuando Ayax, nacido en el barrio granadino del Albaicín, sacó el tema Ayitas, donde al final de la canción lanza una indirecta a Fernando Costa: «yo soy tu Ayitas dime cuándo te hice daño, después de una amistad de 14 años».

El origen de la separación entre los dos raperos se remonta a diciembre del año pasado, cuando decenas de mujeres acusaron a Ayax Pedrosa y su hermano Prok de presuntos abusos, acoso, violación, maltrato psicológico y hasta sumisión química. Estas denuncias les costó la cancelación de su concierto en el WiZink Center de Madrid en 2025.

Sobre las presuntas agresiones sexuales, Fernando Costa no se había pronunciado hasta el mes de junio. «No me gustan esas cosas», es lo único que se limitó a decir en una entrevista por su álbum Amor de Barrio. Sin embargo, esas declaraciones no le sentaron bien a Ayax, quien tildó a su ex amigo de «malarramera».

«Ayer te pagué la gira para que tú hoy me vendas. Arrieros somos, nos veremos por la senda», escribió el rapero andaluz. Costa no tuvo reparos en contestarle acusándole de consumir sustancias estupefacientes. «Ayitas parece que la coca hoy estaba muy cortada, ¿no?».

La batalla dialéctica entre ambos raperos alcanzó su punto más alto en noviembre, cuando Ayax lanzó la canción Justicia Poética, en la que se dirige claramente a Fernando durante cuatro minutos de tema. «Me paso por el forro cada uno de los recuerdos. Amor falso, amor de estraperlo». Además, le acusa de ser un «traidor» ya que le recuerda que gracias a él pudo convertirse en un rapero famoso y de prestigio nacional.

La respuesta del ibicenco no tardó en llegar. 48 horas después de la canción de Ayax, Fernando Costa lanzó un tema plagado de acusaciones y referencias agresivas al que fue su amigo, eso sí, sin nombrarle en ningún momento. Para más inri, la canción cuenta con la indirecta más directa: el videoclip está grabado en el Albaicín, el barrio natal de Ayax.

«Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino. Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo», canta Costa describiendo la presunta actitud de Ayax. Y sigue: «Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido. Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos».

En cuanto a las presuntas violaciones, el rapero ibicenco le dedica un par de frases: «Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado. Tus novias te avisaron, que por más que te aguantaron, no son de tu propiedad. Las aislabas de to’ sus amigas para manipularlas a tu voluntad

Empezó como una fan, le pareció un buen plan, un rapero activista. No se imaginaba que el maltrato venía disfrazado de feminista».

La ex novia de Ayax, Velise, ha sido una de las que se ha pronunciado sobre esta canción y agradecido a Fernando Costa haber hecho público el tema.

Sin embargo, parece que la historia no acaba aquí el próximo paso lo va a dar Ayax, quien ya ha anunciado que sacará otro tema para contestarle.