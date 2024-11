Avalancha de acusaciones contra Ayax y Prok: más de 60 mujeres afirman que los raperos las han acosado y violado

Los raperos Ayax y Prok han sido denunciados por más de 60 chicas a través de una cuenta de redes sociales (@denunciasgranada), en las que se presentan testimonios similares: tras el consumo de drogas, se produce una agresión sexual, violación o malos tratos. En la misma cuenta se hacen referencia a intentos previos de sacar a la luz las prácticas de los dos raperos del Albaicín, pero se reconoce que han quedado «desacreditadas y silenciadas» por «miedo, dinámicas de poder y encubrimiento».

Esta cuenta, @denunciasgranada, se ha creado por un grupo de mujeres a raíz de las publicaciones de Cristina Fallarás, en la que se acusó a Íñigo Errejón de violencia machista. En el perfil se han sucedido diferentes testimonios de chicas, varias de ellas afirman ser menores de edad.

En la denuncia en redes sociales, se explica la creación de la cuenta @denunciasgranada: «Somos un grupo de mujeres que se ha unido con un objetivo claro: tratar de dar voz a las víctimas de dos raperos muy conocidos (gemelos, de Granada)», se describe.

Entre los testimonios se encuentran los siguientes relatos en redes sociales:

« De pronto, entró P al salón (sin mi amiga) . Yo me hice la dormida porque no quería que me hablara, ya que había visto lo baboso y pesado que era. Fue entonces cuando sentí que se tumbaba a mi lado y comenzaba a masturbarse . Cogió mi mano derecha, la puso en su pecho y empezó a bajarla para intentar que yo lo masturbara, a lo que yo (haciéndome la dormida) le aparté la mano. Nuevamente, me cogió la mano e intentó lo mismo, y entonces hice como si me girara para darle la espalda, fingiendo sueño profundo. Oí cómo terminaba de correrse y se dormía», explica una de las presuntas víctimas.

. Yo me hice la dormida porque no quería que me hablara, ya que había visto lo baboso y pesado que era. . Cogió mi mano derecha, la puso en su pecho y empezó a bajarla para intentar que yo lo masturbara, a lo que yo (haciéndome la dormida) le aparté la mano. Nuevamente, me cogió la mano e intentó lo mismo, y entonces hice como si me girara para darle la espalda, fingiendo sueño profundo. Oí cómo terminaba de correrse y se dormía», explica una de las presuntas víctimas. «Me encerró en la habitación, sola. Me desnudó. Me dijo que éramos todas unas guarras y que sólo sabíamos follar. Me violó. Hizo lo que quiso conmigo. Después me llevó al salón y me amarró a una camilla de tatuador, y allí siguió. Me dijo que era de su ex que era tatuadora y que quería vengarse de ella haciéndolo allí», relata otra de las presuntas víctimas.

En declaraciones a El Mundo, una de las ex novias de Prok, cuyo nombre real es Adrián Pedrosa, ha explicado que «a mí me pellizcaba, me tiraba del pelo, me empujaba o me lanzaba algo para hacerme daño y después me decía que me lo había imaginado o que yo le había insultado antes. O sea, me hacía creer que yo había empezado algo que había desencadenado que él me pudiera pegar».

También, ha explicado que después de dejar la relación «un día apareció por casa a las cuatro de la mañana y me obligó. Me dijo que después de tanto tiempo sin verle tenía que estar deseándole y terminó forzándome», ha relatado.

¿Quiénes son Ayax y Prok?

Ayax y Prok nacieron en Granada en 1991. Son dos raperos con letras de corte progresista, crítica social y ataques a instituciones o Policía. En 2016 publicaron un polémico videoclip para su canción Polizzia, que se consideró que incitaba al odio por presentar una imagen violenta y totalitaria de la Policía.

Entonces, los raperos expusieron su defensa al indicar que tenían la intención de crear una crítica social sobre aquellos agentes concretos que se exceden en sus funciones. Entre los versos del rap se destacó: «¿De qué sirven los maderos, / si no es para hacer fuego?/ Si sólo quiero fumarme tranquilo mi canelo. / Y es que él me multa, / pero se fuma el caramelo». El trabajo fue retirado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denuncias Granada (@denunciasgranada)

Los raperos han respondido con un comunicado oficial, en el que reconocen que «somos muy buenas personas». En su respuesta han asegurado que se está «difamando sin ningún tipo de límite, con disparates muy grandes». Los hermanos han escrito esta contestación a las acusaciones. Pero, después han borrado su comunicado: «La gente que nos conoce desde hace más de 10 años saben qué tipo de personas somos. Somos buenas personas y comprometidas con todas las causas sociales, sin excepción».

En esta línea, han destacado que estas acusaciones se han producido desde 2015 como «un ataque no solo a nosotros, sino también a nuestro trabajo, a nuestros proyectos, a nuestras ilusiones». Los raperos han criticado que «se pueda difamar a una persona desde el más absoluto anonimato, sin pruebas y sin presentar denuncia alguna».