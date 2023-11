El PSOE de Baleares contra el mallorquín más universal: rechaza la exposición del cuadro de Ramon Llull

El PSOE de Baleares se ha posicionado contra el mallorquín más universal: rechaza la exposición del cuadro con la imagen de Ramon Llull en el balcón del Ayuntamiento de Palma el día en que se celebra su festividad.

La portavoz municipal socialista, Rosario Sánchez, ha reprobado en su cuenta de X que el Consistorio palmeano haya expuesto en el balcón un retrato del beato – y no santo- mallorquín.

Llull es uno de los mallorquines más universales de la historia: teólogo, filósofo, científico, escritor…, y su figura está muy vinculada a la isla, ya que representa una conexión importante con la historia cultural e intelectual. La figura de Llull también ha sido objeto de estudio y admiración en la actualidad, y su pensamiento ha influido en la filosofía y la teología contemporáneas.

El Ayuntamiento ha querido celebrar la festividad del beato «en nombre de la ciudad» colocando este cuadro en la fachada.

Sánchez critica que PP y Vox «no participen con el Institut Ramon Llull para promover internacionalmente el catalán y su cultura, pero sí coloque una imagen en la fachada». La socialista se refiere a que el nuevo gobierno haya decidido dejar de estar adscrito a dicho instituto, que se incorporó a petición de Més per Palma en la legislatura de José Hila y que controla la Generalitat de Cataluña.

🙄Carai , resulta que amb el PP i VOX a l’@ajuntpalma la façana de Cort és el santoral.

L’Ajuntament ja no participa de L’@IRLlull per promoure internacionalment llengua i cultura catalanes , però per imatges santes no queda. pic.twitter.com/daMvtwiicG

— Rosario Sanchez Grau (@Rosanchezgrau) November 27, 2023