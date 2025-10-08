El PSOE acusa a Prohens de «favorecer» al CEU para abrir su universidad privada en Mallorca

El PSIB plantea si la Fundación Universitaria San Pablo CEU conocía previamente el contenido del decreto de proyectos estratégicos, después de que pudiera registrar su solicitud para abrir un centro universitario en Mallorca en la semana que estuvo en vigor el decreto.

En ese sentido, el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, manifestó el pasado lunes que al Govern de Marga Prohens le «importaba poco» que este decreto decayera en el pleno la semana pasada, puesto que «el principal beneficiario» ya había presentado los documentos para este proyecto.

Por eso, esgrimió que el Ejecutivo balear habría «favorecido» a esta fundación universitaria vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas y barajó la posibilidad de que esta organización «tuviera la información» y «conociera la norma».

«Llama la atención que, con un decreto que no sale antes a exposición pública, alguien sea capaz de presentar un proyecto estratégico en siete días, con todas las condiciones y trámites detallados por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa», ha insinuó.

Asimismo, Negueruela calificó este decreto como el «Decreto CEU», ya que, a su juicio, el Govern baler del PP «acostumbra a tomar decisiones en beneficio de sus intereses», recoge Europa Press.